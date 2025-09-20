快訊

【即時短評】「抗中牌」掩蓋民生議題 民進黨2026恐陷同溫層困境

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨長期倚賴「抗中保台」神主牌作為選戰主軸，但從大罷免後更可看出效果快速遞減中。圖／聯合報系資料照片
民進黨長期倚賴「抗中保台」作為選戰主軸，但從大罷免後更可看出效果快速遞減中，民進黨秘書長徐國勇一句「台灣沒有光復節」，不僅引爆歷史爭議，也凸顯出綠營試圖透過統獨與國族議題，來鞏固深綠基本盤的老路線。只是，「抗中牌」紅利遞減，在2026地方選舉更成民進黨參選人聞之色變的緊箍咒。

「抗中牌」過去能發揮作用，靠的是危機感放大。但當警鐘被一次次敲響，中共文攻武嚇的確沒有減緩，久而久之，這張牌只會淪為「狼來了」。如今「抗中牌」剩下最大的功能，只能穩住深綠同溫層鐵票，卻無法吸引中間與游離選民，甚至讓選民產生厭惡情緒。

以徐國勇「光復節」言論為例，雖然深綠群體回應依舊熱烈，但對大多數地方選民而言，這樣的歷史詮釋過於遙遠，無法回應眼前壓力；高房價、長照不足、醫療資源分配不均等，才是基層每天面對的問題。當民進黨不斷拋出意識形態議題占據媒體版面，卻沒有端出有感的民生解方，面對緊接而來的2026地方選舉，只會更顯失焦。

民進黨內部也有聲音認為，對於準備投入地方首長選舉的人，中央更需拋出「民生牌」才有勝算。租屋補貼、青年就業、地方產業升級，這些實際政策才是拉攏選民的關鍵。滿場「抗中牌」既無助於解決地方需求，排擠掉「民生牌」議題討論空間，就更無法說服選民相信執政黨能改善生活。

眼下隨著民眾黨前主席柯文哲交保，藍白陣營在2026縣市合作聲浪機會逐漸升高。民進黨若仍困守在意識形態戰場，勢必失去議題設定的主動權。當綠營繼續高舉「抗中保台」大旗時，藍白可能更貼近選民的食衣住行，將選戰重心鎖定在經濟、交通、居住正義等民生議題。

2026地方選舉，本質上是一場民生選戰，而統獨從來不是地方投票的主軸，當抗中牌過度操作，恐將民進黨推向深綠同溫層自我感動的陷阱。但對中間選民而言，當聽到一次又一次的「敵對勢力威脅」，選民感受到的卻是現實生活上更多的無奈與無助，「狼來了」的反感情緒，就更容易反映在2026大選的選票上。

