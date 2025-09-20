吳崑玉：抗中保台選民已經膩 是地方選舉「票房毒藥」

賴政府打著抗中牌，大罷免時各罷團訴諸抗中保台，最終全軍覆沒，揭示抗中牌效益不如以往。專欄作家吳崑玉則說，抗中牌邊際效益遞減，民眾對抗中已經膩了，對地方選舉來說更是「票房毒藥」；國立台北大學公行系教授劉嘉薇指出，執政黨還是要有政績，不然只會操作抗中保台，對2026年地方選舉是負面影響。

劉嘉薇說，2026年即將迎來的地方選舉，選民看的是候選人提出的政見、或對地方經濟能有哪些改革，都是民生經濟議題，而不是意識型態的抗中保台。劉也觀察，民進黨政府現在不太敢用抗中牌，比如陸委會聲稱要罰舔共藝人，但到如今尚未祭出懲罰，認為執政黨應該已經感受到，如果過度操作抗中保台是會引起反感，而徐國勇稱沒有台灣光復節，則是徐國勇個人的擦槍走火。

劉嘉薇指出，抗中保台最高峰的時刻，是前總統蔡英文競選連任那年，前一年遇上香港反送中事件，因為有外在事件影響，加上香港又離得近，最終讓蔡反超韓國瑜，甚至拿下歷史高票，但近期都沒有重大的事件，且執政黨還是要有政績，過去一年多朝小野大的雙少數政府，困在憲政箱子裡，再如此下去對民進黨2026年選舉有非常大負面影響。

吳崑玉說，抗中牌邊際效益遞減，民眾對抗中會膩，從大罷免全軍覆沒來看，就可以發現抗中保台已經被過度使用、利用價值已經乾了，且抗中牌對地方選舉來說是「票房毒藥」，比如1994年台北市長選舉電視辯論，趙少康一上來就講保衛中華民國，不能讓中華民國滅亡，卻被陳水扁一句「有這麼嚴重嗎？」毀掉，由此可見抗中保台在地方選舉用的話，結果就會跟趙少康結果一樣。

吳也觀察，近年政治氛圍，不管是抗中保台還是促進兩岸關係的意識型態，在地方選舉都不討好，其原因就是大家對統獨議題或是兩岸議題，已經膩到一個境界。