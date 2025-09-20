徐國勇稱沒有光復節 綠憂2026滿場抗中牌 卻換不到選票

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇（左）一句「台灣沒有光復節」引爆爭議，綠營基層盼黨中央拋出更多經濟民生政策，才能避免「滿場抗中牌，卻換不到選票」窘境。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長徐國勇一句「台灣沒有光復節」引爆爭議，但從大罷免的結果可以看出，「抗中牌」已逐漸淪為「狼來了」，效應遞減。且面對2026地方選舉，「統獨」本就不是地方題目。綠營基層普遍認為，唯有拋出更多經濟民生政策，才能避免「滿場抗中牌，卻換不到選票」窘境。

徐國勇「沒有光復節」一說，不僅讓藍白群起砲轟，就連綠營內部也有質疑聲浪。有民進黨立委坦言，徐國勇還在調適期，畢竟從媒體、名嘴身分轉換到黨的秘書長，但過度「心直口快」，對民進黨有些傷，「真的有些沒必要去講這個啦。」

「民進黨『抗中保台』的這塊神主牌還存在嗎？」一名民進黨內人士無奈說，2026地方選舉即將到來之際，黨中央不僅沒有核心策略，反而製造更多非關選情的爭議，非但沒有拋民生牌，幫忙那些要選的人，頻頻丟這些混亂牌到底要幹嘛？該名人士憂心，若方向持續錯誤，恐將面臨嚴重的困境。

隨著2026地方選戰即將到來，一名有意投身縣市首長選戰的民進黨內人士也說，「抗中牌」對於地方選舉完全無益處，除了國會、中央以外，地方選民完全無感，盼黨中央可以多打民生牌，現在大家只能緊抓推廣生育10萬補助等議題，就希望可以獲得更多選民支持；相信徐國勇是想要鞏固「深綠」，但其實連深綠選民都反映「恨鐵不成鋼」，希望民進黨不要再亂，能盡快內外兼顧。

另一名民進黨資深立委則認為，黨中央應當提出穩定、有加分的政策或言論，以「鞏固勝率」，但相信徐國勇的說法是基於「法理」，只是政治不該只用法理去談。且民進黨這塊神主牌至今受外界質疑失效，其核心應在於，身為執政黨能否成功建構一個更全面、能讓民眾接受的政治論述，特別是將經濟高度發展和社會穩定等民生基礎融入其中。

大罷免大失敗後，民進黨的「抗中保台」神主牌效果遞減。圖／聯合報系資料照片
大罷免大失敗後，民進黨的「抗中保台」神主牌效果遞減。圖／聯合報系資料照片

民進黨 徐國勇 光復節 抗中保台

