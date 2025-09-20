快訊

2026綠還打「抗中牌」 張嘉郡：若不懸崖勒馬 民意會再給教訓

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
明年地方議員、縣市長選舉將臨，檢視民進黨歷次地方選舉，選戰策略總不乏「抗中牌」。圖為大罷免期間，罷團全力造勢，要下架國民黨立委，最後結果不如預期。圖／聯合報系資料照片
在剛結束的大罷免中，罷團及民進黨不斷操作「抗中牌」，最後卻以32：0慘敗。大罷免後民進黨變陣圖強，啟動2026選戰模式，卻因秘書長徐國勇一句「沒有什麼台灣光復節」再掀波瀾。有機會代表國民黨參選雲林縣長的立委張嘉郡表示，明年選舉，民進黨又想打「抗中牌」換取政治紅利，若不懸崖勒馬，民意會再給執政黨一次教訓。

針對民進黨頻頻打出抗中牌，有藍委表示，不是完全不怕抗中牌，而是核心價值跟理念抓清楚，國民黨長期路線其實很清楚，就是「親美、和陸、友日」，國民黨過去給外界的形象如「買辦」早就是過去式，且抗中講久了就變「狼來了」。

該藍委說，現在的關鍵是中美競爭之下，台灣今年第三季、第四季，還有明年整體經濟的影響，這才是民進黨最大危機，對國民黨而言，還是抓準民生議題、經濟議題，不操作意識形態，大家都需要穩健的政黨當家。

張嘉郡表示，台灣面臨關稅戰與物價飆漲，已經是民不聊生，過去一年的大罷免，讓國家整體施政停滯、荒廢民生，逼得民眾走上街頭，用反罷免的投票來警示執政黨，不能因為沒有完全執政就完全不執政，不過執政黨似乎沒學到教訓，與民意漸行漸遠。

張嘉郡表示，基層老百姓每天很努力在為生活打拚，擁有行政資源的政府，不思考如何減輕民眾的負擔，反而整天忙著鬥爭在野黨，試圖獲取政治紅利，好不容易大罷免告歇，現在又開始在準備明年選舉，想再打「抗中牌」來換取政治紅利，她呼籲民進黨早日懸崖勒馬，以蒼生百姓為念，否則民意會再給執政黨一次教訓。

另一名藍委說，徐國勇說「沒有台灣光復節」，把故總統蔣中正又拿出來鞭，這都是老哏，這對民進黨明年選舉不利，沒有票房之外還嚇走中間選民。民進黨並沒有把路線調整到重視民生經濟，還是在對抗在野黨，除了抗中，連「台獨牌」都打出來了。

該藍委也說，縣市長選舉的關鍵在中間選民，所以還是要拿出政績，民進黨大打抗中牌，在縣市首長選舉裡討不了好，沒有可以從中央拿出來而讓地方有感的政績，美國對等關稅談判還是蓋牌，現在要擴大對美採購農產品，這會鬆動民進黨的南部支持。

民進黨秘書長徐國勇發表「台灣沒有什麼光復節」，此言論引發爭議。圖／聯合報系資料照片
