綠再掀台灣定位爭議 黃國昌：賴清德應思考國家不能只剩抗中保台

美國在台協會（AIT）日前拋出台灣最終政治地位未定、民進黨秘書長徐國勇喊出沒有台灣光復節等言論，國內掀起新一波論戰。民眾黨主席黃國昌質疑，徐的言論是政治凌駕法律，賴清德總統應思考國家不能只剩抗中保台，對中國「可以合作就合作，該競爭就競爭，必須對抗還是要對抗。」

賴政府揮舞抗中保台大旗，但民進黨內部共諜案今年初連環爆，黃國昌當初便指，動輒抹紅人家的民進黨，結果府院黨高層藏著一窩共匪，令人嘆為觀止。而大罷免時各罷團訴諸抗中保台，最終結局全軍覆沒，揭示抗中牌效益不如以往。

雖然賴總統9月上旬接受平面媒體專訪，提到過去1年多政治攻防非常激烈，他認為大罷免後台灣社會必須「休養生息」，AIT近期又突拋台灣最終政治地位未定言論，加上徐國勇喊出沒有台灣光復節等言論，外界解讀賴政府仍試圖打抗中牌。

黃國昌指出，徐國勇的言論連民進黨自家人都直言十分不智、疏離社會多數時，賴清德總統應冷靜下來思考，這個國家更不應該只剩下抗中保台，否則將把台灣推向更為分裂的二元對立。

黃國昌表示，民眾黨對中國立場很清楚，如同民眾黨前主席柯文哲所說，與中國「可以合作就合作，該競爭就競爭，必須對抗還是要對抗」，才符合台灣社會多數人的想法，民進黨一味操弄反中牌，只會適得其反，必然會被反噬。

黃國昌說，台灣人民希望無論朝野政黨，都應該是以致力於打造一個公平而有效率的環境，讓人人得以適才適所、發揮所長，讓下一代相信這是可以追逐夢想的家園為目標，才能讓人民過得更好、台灣變得更強，才能讓台灣真正免於淪為大國博弈的棋子。