快訊

樺加沙將轉強颱「巔峰姿態侵台」！ 明海陸警齊發…暴風半徑包住南台灣

桃園機場8槍響！警匪片上演 女乘客跌落車底掙扎爬出嚇壞旅客

綠再掀台灣定位爭議 黃國昌：賴清德應思考國家不能只剩抗中保台

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌說，賴清德總統應思考國家不能只剩抗中保台。圖／聯合報資料照片
民眾黨主席黃國昌說，賴清德總統應思考國家不能只剩抗中保台。圖／聯合報資料照片

美國在台協會（AIT）日前拋出台灣最終政治地位未定、民進黨秘書長徐國勇喊出沒有台灣光復節等言論，國內掀起新一波論戰。民眾黨主席黃國昌質疑，徐的言論是政治凌駕法律，賴清德總統應思考國家不能只剩抗中保台，對中國「可以合作就合作，該競爭就競爭，必須對抗還是要對抗。」

賴政府揮舞抗中保台大旗，但民進黨內部共諜案今年初連環爆，黃國昌當初便指，動輒抹紅人家的民進黨，結果府院黨高層藏著一窩共匪，令人嘆為觀止。而大罷免時各罷團訴諸抗中保台，最終結局全軍覆沒，揭示抗中牌效益不如以往。

雖然賴總統9月上旬接受平面媒體專訪，提到過去1年多政治攻防非常激烈，他認為大罷免後台灣社會必須「休養生息」，AIT近期又突拋台灣最終政治地位未定言論，加上徐國勇喊出沒有台灣光復節等言論，外界解讀賴政府仍試圖打抗中牌。

黃國昌指出，徐國勇的言論連民進黨自家人都直言十分不智、疏離社會多數時，賴清德總統應冷靜下來思考，這個國家更不應該只剩下抗中保台，否則將把台灣推向更為分裂的二元對立。

黃國昌表示，民眾黨對中國立場很清楚，如同民眾黨前主席柯文哲所說，與中國「可以合作就合作，該競爭就競爭，必須對抗還是要對抗」，才符合台灣社會多數人的想法，民進黨一味操弄反中牌，只會適得其反，必然會被反噬。

黃國昌說，台灣人民希望無論朝野政黨，都應該是以致力於打造一個公平而有效率的環境，讓人人得以適才適所、發揮所長，讓下一代相信這是可以追逐夢想的家園為目標，才能讓人民過得更好、台灣變得更強，才能讓台灣真正免於淪為大國博弈的棋子。

徐國勇 黃國昌 光復節 抗中保台

延伸閱讀

黃國昌不支持藍停砍年金 李來希：真不瞭解還是裝蒜？

民進黨宜蘭縣長誰出戰？賴清德、徐國勇親自下鄉 「他」的動向受關注

送安非他命、空彈殼向黃國昌「陳情」槍毒氾濫 男子遭判拘40日

徐國勇指台灣沒光復節 黃國昌：政治凌駕法律 賴清德指示？

相關新聞

綠再掀台灣定位爭議 黃國昌：賴清德應思考國家不能只剩抗中保台

美國在台協會（AIT）日前拋出台灣最終政治地位未定、民進黨秘書長徐國勇喊出沒有台灣光復節等言論，國內掀起新一波論戰。民眾...

徐國勇稱「台灣無光復節」今籲勿歪樓 趙少康批：歪樓的是你

民進黨秘書長徐國勇日前說台灣沒有光復節，今受訪又表示「台灣不是中國的一部分」，台灣和中國互不隸屬，重點在此，請不要歪樓。...

徐國勇稱台灣沒光復節？游淑慧轟「單細胞生物」 只會不用腦反對

民進黨祕書長徐國勇近日說「台灣沒有什麼光復節」，引發爭議。台北市議員游淑慧今在臉書指出，民進黨和徐國勇如果支持台灣地位未...

徐國勇指台灣沒光復節 黃國昌：政治凌駕法律 賴清德指示？

民進黨秘書長徐國勇日前稱台灣沒有光復節，引發熱議。民眾黨主席黃國昌質疑，徐國勇發言有更高的政治指導，用政治凌駕法律，賴清...

影／「沒有光復節」言論 徐國勇：重點是與中國互不隸屬

民進黨秘書長徐國勇「台灣沒有什麼光復節」言論引發爭議。徐國勇上午表示，開羅宣言、波茨坦宣言、舊金山和約，以及中日和約過程...

徐國勇嗆蔣萬安注意市政 北市府回擊：不要示範「硬抝」

台灣光復節議題引發藍綠戰火，台北市長蔣萬安昨天說，要請勞動局注意民進黨台灣光復節是否依法放假，民進黨祕書長徐國勇則嗆台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。