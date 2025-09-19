徐國勇稱「台灣無光復節」今籲勿歪樓 趙少康批：歪樓的是你

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇「台灣沒有什麼光復節」言論引發爭議。徐國勇今上午表示，開羅宣言、波茨坦宣言、舊金山和約，以及中日和約過程，再到2758決議都在講一件事，台灣不是中國的一部分，台灣跟中國互不隸屬，這才是整個問題的重點。記者蘇健忠／攝影
民進黨秘書長徐國勇日前說台灣沒有光復節，今受訪又表示「台灣不是中國的一部分」，台灣和中國互不隸屬，重點在此，請不要歪樓。資深媒體人趙少康批，歪樓的就是徐國勇，連中共也不敢說台灣是「中華人民共和國」光復的，台灣回歸中國（中華民國）時，「中華人民共和國」根本還沒有誕生。

徐國勇今表示，「從開羅宣言、波茨坦宣言、舊金山和約、中日和約到聯合國2758號決議，都在講一件事，『台灣不是中國的一部分』，台灣和中國互不隸屬，重點在這裡，請大家不要歪樓了。」

趙少康說，歪樓的就是徐國勇。不管中共怎麼講，台灣本來就不是「中華人民共和國」的一部分，但台灣是在「馬關條約」後被迫割讓給日本成為殖民地，而在二戰日本戰敗後歸還給「中華民國」，不論「開羅宣言」、「波次坦宣言」、「舊金山合約」、「中日合約」，清清楚楚、明明白白，台灣就是屬於中華民國的。沒有什麼地位未定，地位早就定了。

趙少康指出，徐國勇為了否認台灣是中國（中華人民共和國）的一部分，竟然說台灣沒有光復節，故意忘了台灣是「中華民國」光復的，這不是歪樓是什麼？

趙少康表示，事實上，連中共也不敢說台灣是「中華人民共和國」光復的，台灣回歸中國（中華民國）時，「中華人民共和國」根本還沒有誕生。政治歸政治，意識形態歸意識形態，但事實就是事實，歷史就是歷史。

資深媒體人趙少康。圖／聯合報資料照片
