徐國勇稱「台灣無光復節」今籲勿歪樓 趙少康批：歪樓的是你
民進黨秘書長徐國勇日前說台灣沒有光復節，今受訪又表示「台灣不是中國的一部分」，台灣和中國互不隸屬，重點在此，請不要歪樓。資深媒體人趙少康批，歪樓的就是徐國勇，連中共也不敢說台灣是「中華人民共和國」光復的，台灣回歸中國（中華民國）時，「中華人民共和國」根本還沒有誕生。
徐國勇今表示，「從開羅宣言、波茨坦宣言、舊金山和約、中日和約到聯合國2758號決議，都在講一件事，『台灣不是中國的一部分』，台灣和中國互不隸屬，重點在這裡，請大家不要歪樓了。」
趙少康說，歪樓的就是徐國勇。不管中共怎麼講，台灣本來就不是「中華人民共和國」的一部分，但台灣是在「馬關條約」後被迫割讓給日本成為殖民地，而在二戰日本戰敗後歸還給「中華民國」，不論「開羅宣言」、「波次坦宣言」、「舊金山合約」、「中日合約」，清清楚楚、明明白白，台灣就是屬於中華民國的。沒有什麼地位未定，地位早就定了。
趙少康指出，徐國勇為了否認台灣是中國（中華人民共和國）的一部分，竟然說台灣沒有光復節，故意忘了台灣是「中華民國」光復的，這不是歪樓是什麼？
趙少康表示，事實上，連中共也不敢說台灣是「中華人民共和國」光復的，台灣回歸中國（中華民國）時，「中華人民共和國」根本還沒有誕生。政治歸政治，意識形態歸意識形態，但事實就是事實，歷史就是歷史。
