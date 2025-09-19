徐國勇稱台灣沒光復節？游淑慧轟「單細胞生物」 只會不用腦反對

民進黨祕書長徐國勇近日說「台灣沒有什麼光復節」，引發爭議。台北市議員游淑慧今在臉書指出，民進黨和徐國勇如果支持台灣地位未定論，感覺就像說自己老爸老媽未定論一樣詭異。

游淑慧說，不知道自己國家定位的執政黨？不知道自己國籍是那一國的總統？就如同不知道老爸老媽是誰，自己是誰；感覺可憐又無知。

她說，但藍營其實不用太理徐國勇，他只是個「單細胞戰鬥生物」，體內DNA是只會不用腦的反對。游淑慧也說，國民黨說台灣光復節，他就要說沒有台灣光復節。

由於徐國勇擔任行政院發言人期間，曾因誤食姑婆芋中毒，外界曾以「姑婆勇」形容他；游淑慧酸說，「國民黨說姑婆芋有毒，他可能就要說姑婆芋好吃又營養」。