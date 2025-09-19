徐國勇指台灣沒光復節 黃國昌：政治凌駕法律 賴清德指示？

民進黨秘書長徐國勇日前稱台灣沒有光復節，引發熱議。民眾黨主席黃國昌質疑，徐國勇發言有更高的政治指導，用政治凌駕法律，賴清德總統身為執政黨主席，必須自己澄清相關發言，是否代表民進黨價值？

黃國昌指出，徐國勇是律師出身，理應熟悉法律案，還是徐國勇是因為民進黨上面，有更高的政治指導，用政治凌駕法律，導致做出這樣的發言？這問題恐怕不是徐國勇一個人可以承擔，恐怕要由民進黨主席賴清德出來說清楚講明白，一個黨的秘書長講這樣的話，是主席有指示？是代表民進黨黨的價值？若僅是徐國勇耍嘴皮，社會大眾完全沒有興趣。

民眾黨團副召張啓楷則表示，北市府應緊盯民進黨黨公職，是否依法於台灣光復節放假一日，若如徐國勇所言台灣沒有光復，如今賴清德又是哪一個國家的總統？賴清德總統曾說大罷免大失敗後應致力於朝野和解、全民休養生息，實際卻變成鬥雞政府，且行政院違法拒絕編列軍人加薪、調高退休警消所得替代率相關預算，若繼續當家鬧事且變本加厲，將被人民繼續教訓。

至於媒體追問，電價審議委員會今將召開，傳出從10月起將調漲民生電價3%，台電稱調漲理由是千億撥補預算多次遭封殺，因此要爭取微調民生電價，張啓楷鄭重呼籲電價審議委員「不要隨台電起舞，不要調漲電價！」

張說，全世界大部分國家都因為發電成本下降而調降電價，台灣不要變成漲價的笑話。上個月台電才表示要穩定物價所以不漲價，才短短一個月就自打臉，電價若再次調漲，將有超過1千萬戶民生用電用戶遭受影響，呼籲民進黨政府要「踩煞車」。

此外，張表示，電價若調漲將增加60億元收入，但光是一件88槍擊案幕後的光電弊案，牽涉不法利益就高達90億元；況且核三廠若延役發電，還有300億元收入，台電卻要跟百姓計較區區60億元，因此呼籲電價審議委員會應發揮專業、獨立功能，不能被賴清德政府牽著走。