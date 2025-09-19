快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

婆婆猝死怕被責怪 ！陸媳拖行李箱棄屍淡水河 警求媽祖連擲5聖筊找回

徐國勇指台灣沒光復節 黃國昌：政治凌駕法律 賴清德指示？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨團總召暨民眾黨主席黃國昌（中）、幹事長陳昭姿（左）、副總召張啓楷（右）上午出席民眾黨團舉行「人民的事，我們的事」第11屆第4會期優先法案記者會，說明民眾黨團在新會期會推動的優先法案。記者蘇健忠／攝影
民眾黨團總召暨民眾黨主席黃國昌（中）、幹事長陳昭姿（左）、副總召張啓楷（右）上午出席民眾黨團舉行「人民的事，我們的事」第11屆第4會期優先法案記者會，說明民眾黨團在新會期會推動的優先法案。記者蘇健忠／攝影

民進黨秘書長徐國勇日前稱台灣沒有光復節，引發熱議。民眾黨主席黃國昌質疑，徐國勇發言有更高的政治指導，用政治凌駕法律，賴清德總統身為執政黨主席，必須自己澄清相關發言，是否代表民進黨價值？

黃國昌指出，徐國勇是律師出身，理應熟悉法律案，還是徐國勇是因為民進黨上面，有更高的政治指導，用政治凌駕法律，導致做出這樣的發言？這問題恐怕不是徐國勇一個人可以承擔，恐怕要由民進黨主席賴清德出來說清楚講明白，一個黨的秘書長講這樣的話，是主席有指示？是代表民進黨黨的價值？若僅是徐國勇耍嘴皮，社會大眾完全沒有興趣。

民眾黨團副召張啓楷則表示，北市府應緊盯民進黨黨公職，是否依法於台灣光復節放假一日，若如徐國勇所言台灣沒有光復，如今賴清德又是哪一個國家的總統？賴清德總統曾說大罷免大失敗後應致力於朝野和解、全民休養生息，實際卻變成鬥雞政府，且行政院違法拒絕編列軍人加薪、調高退休警消所得替代率相關預算，若繼續當家鬧事且變本加厲，將被人民繼續教訓。

至於媒體追問，電價審議委員會今將召開，傳出從10月起將調漲民生電價3%，台電稱調漲理由是千億撥補預算多次遭封殺，因此要爭取微調民生電價，張啓楷鄭重呼籲電價審議委員「不要隨台電起舞，不要調漲電價！」

張說，全世界大部分國家都因為發電成本下降而調降電價，台灣不要變成漲價的笑話。上個月台電才表示要穩定物價所以不漲價，才短短一個月就自打臉，電價若再次調漲，將有超過1千萬戶民生用電用戶遭受影響，呼籲民進黨政府要「踩煞車」。

此外，張表示，電價若調漲將增加60億元收入，但光是一件88槍擊案幕後的光電弊案，牽涉不法利益就高達90億元；況且核三廠若延役發電，還有300億元收入，台電卻要跟百姓計較區區60億元，因此呼籲電價審議委員會應發揮專業、獨立功能，不能被賴清德政府牽著走。 

徐國勇 光復節 黃國昌 賴清德

延伸閱讀

川普恐暫緩對台軍援改軍售 黃國昌問賴清德：你的兩岸政策是什麼？

受邀列席立院黨團會議 徐國勇：黨團自主三長要選舉

影／「沒有光復節」言論 徐國勇：重點是與中國互不隸屬

光復節風波延燒 徐國勇：重點在台灣不是中國一部分

相關新聞

徐國勇指台灣沒光復節 黃國昌：政治凌駕法律 賴清德指示？

民進黨秘書長徐國勇日前稱台灣沒有光復節，引發熱議。民眾黨主席黃國昌質疑，徐國勇發言有更高的政治指導，用政治凌駕法律，賴清...

影／「沒有光復節」言論 徐國勇：重點是與中國互不隸屬

民進黨秘書長徐國勇「台灣沒有什麼光復節」言論引發爭議。徐國勇上午表示，開羅宣言、波茨坦宣言、舊金山和約，以及中日和約過程...

徐國勇嗆蔣萬安注意市政 北市府回擊：不要示範「硬抝」

台灣光復節議題引發藍綠戰火，台北市長蔣萬安昨天說，要請勞動局注意民進黨台灣光復節是否依法放假，民進黨祕書長徐國勇則嗆台北...

光復節風波延燒 徐國勇：重點在台灣不是中國一部分

民進黨秘書長徐國勇「台灣沒有什麼光復節」言論引發爭議。徐國勇今天表示，開羅宣言、波茨坦宣言、舊金山和約，以及中日和約，再...

光復節不放假？徐國勇：依法執行

民進黨秘書長徐國勇「台灣沒有什麼光復節」風波持續延燒。台北市長蔣萬安昨天說，要請勞動局注意民進黨台灣光復節是否依法放假；...

【重磅快評】徐國勇打臉 陸委會和外交部聽黨話跟黨走？

很多人以為徹底否決大罷免就可以「休養生息」，沒想到民進黨不鬆手，還要從抗戰勝利、台灣光復，一路打到年底的行憲紀念。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。