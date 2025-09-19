影／「沒有光復節」言論 徐國勇：重點是與中國互不隸屬

民進黨秘書長徐國勇「台灣沒有什麼光復節」言論引發爭議。徐國勇上午表示，開羅宣言、波茨坦宣言、舊金山和約，以及中日和約過程，再到2758決議都在講一件事，「台灣不是中國的一部分，台灣跟中國互不隸屬，這才是整個問題的重點」。

立法院今天開議，民進黨立院黨團舉行黨團大會，徐國勇也列席。徐國勇表示，有關台灣主權未定論等等，是美國在台協會認為用2758號決議以及二戰以前的這些文字，要把台灣變成中國的一部分，這是錯誤的，重點在這裡，所以大家不要樓歪了。

對於台北市長蔣萬安批評他相關言論，徐國勇說，請蔣萬安多多注意圓環大塞車，多多注意警察權益，當警察被立委勒脖子，蔣卻不敢維護警察權力，請台北市長多多注意這些事情，才是正辦。