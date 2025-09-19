聽新聞
徐國勇嗆蔣萬安注意市政 北市府回擊：不要示範「硬抝」
台灣光復節議題引發藍綠戰火，台北市長蔣萬安昨天說，要請勞動局注意民進黨台灣光復節是否依法放假，民進黨祕書長徐國勇則嗆台北市長應該注意「市政」重點。對此，台北市府副發言人蔡畹鎣反嗆徐，不要一上任就示範硬凹、「政治優先、民生最後」。
蔡畹鎣指出，徐秘書長又再度迴避了光復節存在的議題，這已經是第3天徐秘書長逃避問題了，一開始說沒有光復節，後來說要依法行政，所以其實真正在歪樓的好像是他自己，他現在最應該要做的事情，其實就是把沒有光復節這幾個字給收回去。
蔡畹鎣說，如果講錯話就閃躲逃避話題，只會坐實自己在欲蓋彌彰，也要請徐秘書長不要忘記自己是執政黨秘書長，這樣的身分，所有的言行舉止都代表著民進黨的格調跟排序，所以也不要一上任就為大家示範什麼是硬凹、什麼是逃避問題、什麼是「政治優先、民生最後」。
