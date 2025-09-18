光復節不放假？徐國勇：依法執行

民進黨秘書長徐國勇「台灣沒有什麼光復節」風波持續延燒。台北市長蔣萬安昨天說，要請勞動局注意民進黨台灣光復節是否依法放假；徐國勇指出，今年五月已經通過十月廿五日放假，既然通過了這就是執行問題，按照法律規定依法執行就好了。藍營譏諷，徐國勇把光復節批評得一文不值，卻還要放假，根本是口嫌體正直。

行政院表示，歷史要從民眾角度出發，歷史文件的詮釋也可以由社會討論，至於紀念日以及節日實施條例是立法院制定，行政機關包含內政部、行政總處都將依法行政。

徐國勇稱沒有台灣光復節，蔣萬安前天反問「賴清德是哪一國總統」？徐嗆蔣先去問曾祖父蔣介石怎麼用二二八事件對付台灣人民？蔣萬安再度回擊表示，看起來賴清德（總統）和民進黨下個月不會讓黨籍黨公職放台灣光復節連假，將請台北市府勞動局特別注意這件事。

徐國勇表示，蔣萬安要求台北市勞動局去注意這件事情，真的是個笑話，因為已經依法行政，反而要請蔣萬安注意的是，圓環大塞車問題、警察被民眾黨主席黃國昌勒脖子，有沒有支持警察等，這些才是台北市長應該注意的市政重點。