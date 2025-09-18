【重磅快評】徐國勇「討蔣檄文」 萊爾割喉戰起手式

民進黨秘書長徐國勇新官上任，迫不及待「沒收台灣光復節」，扭曲史實、片面解讀，不僅民進黨前立委李文忠重批「十分不智」，外界也嗅出選戰硝煙味。眼看2026在即，徐國勇鞭打蔣家歷史來祭旗，政治正確鼓吹「討蔣檄文」，無疑是民進黨的開戰宣言。賴清德總統重用兩位老將邱義仁、徐國勇，撕開「休養生息」假面具，代表「萊爾割喉戰」就此開打。

大罷免大失敗後，賴總統喊話休養生息不到1個月，民進黨馬上故態復萌。徐國勇名嘴魂上身，一上任先戰民眾黨主席黃國昌、再嗆台北市長蔣萬安，黃、蔣是北二都市長熱門人選，徐國勇的起手式令人玩味；民進黨立委王世堅昨天立刻點名徐國勇也是台北市長適合人選，徐國勇看似追打歷史灰燼，司馬昭之心路人皆知。

對於徐國勇糾纏歷史沉痾，蔣萬安今天四兩撥千斤，暗酸一句「看起來賴總統下個月不會讓民進黨公職放台灣光復節連假」，凸顯民進黨還在政治鬥爭，但民眾更在乎有沒有放假。徐國勇今天馬上甩鍋說，既然法律通過了，依法行政就好了，「問我這個幹什麼？我又不是官員。」

對民進黨而言，蔣家就是鞏固綠營基本盤的政治提款機，當經濟、外交、兩岸等國政民生問題無法交出政績之際，綠營最擅長的就是製造敵人的認知作戰，再度用仇恨動員群眾、用對立煽動支持者，試圖讓選舉變成一場「歷史清算戰」，用意識形態迴避人民對執政無能的檢驗。

徐國勇說法，連綠營也不同調。李文忠質疑，徐國勇的說法雖有其脈絡，但片面而偏頗，最重要是在政治上十分不智，尤其賴總統剛宣示休養生息，再度挑起認同及歷史敘事的爭議，激怒深藍也疏離社會多數；王世堅也說，徐國勇有很好的見解，但現在國家國事如麻，有那麼多重大議題要解決，他不認為這是急迫的議題。

值得關注的是，徐國勇系列發言恐非即興演出，特別是賴清德延攬邱義仁、徐國勇出任民進黨選對會共同召集人，邱義仁代表作就是「割喉割到斷」，搭配「全國第一勇」的徐國勇製造聳動的對立話題，「勇仁」彷彿賴清德的雙箭頭，當社會仍期待拚經濟，民進黨早已啟動選戰節奏，由徐國勇率先擂鼓，綠營網軍側翼再紛紛跟進。

當政治鬥爭凌駕社會治理、歷史成為選戰工具，理性討論空間就會被仇恨與撕裂排擠。大罷免對立好不容易告一段落，民進黨似乎好了傷疤忘了痛，賴清德若再度選擇擅長鬥爭、偏重意識形態的組合拳，「萊爾校長」的戰車再度上路，社會將永無寧日，人民則是最大受害者。