民進黨光復節照放假 徐國勇：既然法律通過 就照規定
民進黨秘書長徐國勇「台灣沒有什麼光復日」持續引發爭議，台北市長蔣萬安今天表示，要請勞動局注意民進黨是否依法放假；徐國勇回應，既然法律已經通過放假，就按照法律規定執行就好了。
徐國勇表示，第一點就是依法行政。今年五月已經通過9月28日、10月25日放假，既然通過了，這就是執行問題，按照法律規定依法執行就好了。
徐國勇指出，第二點，請蔣萬安注意市政。要求台北市勞動局去注意這件事情，真的是個笑話，因為已經依法行政。他反而要請蔣萬安注意的是，圓環大塞車的問題，再來警察被黃國昌勒脖子，有沒有慰問警察？有沒有站在警察的立場支持警察，這些才是台北市長應該注意的市政重點。
徐國勇說，指出這麼多市政重點蔣萬安都不去注意，反而去注意行政立法已經通過的放假日，一句話回應「癢的不扒，不癢的扒到流血」，這就是蔣萬安問這句話最大的謬誤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言