快訊

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

男花40萬命喪手術台…整形醫丁斌煌3度「改名+改診所名」 曾任三總主治有20年經驗

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

民進黨光復節照放假 徐國勇：既然法律通過 就照規定

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片

民進黨秘書長徐國勇「台灣沒有什麼光復日」持續引發爭議，台北市長蔣萬安今天表示，要請勞動局注意民進黨是否依法放假；徐國勇回應，既然法律已經通過放假，就按照法律規定執行就好了。

徐國勇表示，第一點就是依法行政。今年五月已經通過9月28日、10月25日放假，既然通過了，這就是執行問題，按照法律規定依法執行就好了。

徐國勇指出，第二點，請蔣萬安注意市政。要求台北市勞動局去注意這件事情，真的是個笑話，因為已經依法行政。他反而要請蔣萬安注意的是，圓環大塞車的問題，再來警察被黃國昌勒脖子，有沒有慰問警察？有沒有站在警察的立場支持警察，這些才是台北市長應該注意的市政重點。

徐國勇說，指出這麼多市政重點蔣萬安都不去注意，反而去注意行政立法已經通過的放假日，一句話回應「癢的不扒，不癢的扒到流血」，這就是蔣萬安問這句話最大的謬誤。

徐國勇 蔣萬安

延伸閱讀

邱毅轟徐國勇4大謬論：賴清德「請鬼拿藥單」 民調繼續跌

徐國勇提228嗆：問你曾祖怎對付台灣人？蔣萬安怒反擊了

怒嗆徐國勇「白目的白痴」 蔡正元：蔣介石怎可能是麥克阿瑟下屬

徐國勇稱「台灣沒有光復節」 李文忠批不智：疏離社會多數

相關新聞

民進黨光復節照放假 徐國勇：既然法律通過 就照規定

民進黨秘書長徐國勇「台灣沒有什麼光復日」持續引發爭議，台北市長蔣萬安今天表示，要請勞動局注意民進黨是否依法放假；徐國勇回...

邱毅轟徐國勇4大謬論：賴清德「請鬼拿藥單」 民調繼續跌

前立委邱毅今(18)日在臉書直指賴清德總統真的亂了，才會找來徐國勇來擔任民進黨秘書長，此舉如同是「請鬼拿藥單」，恐重傷賴清德，讓綠營政權快走到末路。

徐國勇喊「台灣沒有光復節」 政院：歷史詮釋由社會討論

民進黨秘書長徐國勇稱「沒有台灣光復節」，他並拿出蔣介石1949年於南京發給陳誠的手令，強調台灣是聯合國「託管地」。行政院...

徐國勇提228嗆：問你曾祖怎對付台灣人？蔣萬安怒反擊了

民進黨秘書長徐國勇稱沒有台灣光復節引發爭議，北市長蔣萬安昨回擊「賴清德是哪一國總統？」徐再嗆蔣，先去問他曾祖父（蔣介石）...

怒嗆徐國勇「白目的白痴」 蔡正元：蔣介石怎可能是麥克阿瑟下屬

民進黨秘書長徐國勇16日在黨內直播節目直言，1945年日本戰敗、二戰結束時，「同盟國亞洲地區統帥」麥克阿瑟下令，指派蔣介石「代表同盟國接收台灣」，並非台灣「回歸中國」，強調「沒有什麼台灣光復節！不要黑白講」。此番談話讓前立委蔡正元火力全開，於臉書點名徐國勇「歷史常識出包」。

徐國勇稱「台灣沒有光復節」 李文忠批不智：疏離社會多數

民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法有其脈絡和立論，但片面且偏頗，尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。