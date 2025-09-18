民進黨光復節照放假 徐國勇：既然法律通過 就照規定

民進黨秘書長徐國勇「台灣沒有什麼光復日」持續引發爭議，台北市長蔣萬安今天表示，要請勞動局注意民進黨是否依法放假；徐國勇回應，既然法律已經通過放假，就按照法律規定執行就好了。

徐國勇表示，第一點就是依法行政。今年五月已經通過9月28日、10月25日放假，既然通過了，這就是執行問題，按照法律規定依法執行就好了。

徐國勇指出，第二點，請蔣萬安注意市政。要求台北市勞動局去注意這件事情，真的是個笑話，因為已經依法行政。他反而要請蔣萬安注意的是，圓環大塞車的問題，再來警察被黃國昌勒脖子，有沒有慰問警察？有沒有站在警察的立場支持警察，這些才是台北市長應該注意的市政重點。

徐國勇說，指出這麼多市政重點蔣萬安都不去注意，反而去注意行政立法已經通過的放假日，一句話回應「癢的不扒，不癢的扒到流血」，這就是蔣萬安問這句話最大的謬誤。