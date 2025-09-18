徐國勇提228嗆：問你曾祖怎對付台灣人？蔣萬安怒反擊了

民進黨秘書長徐國勇稱沒有台灣光復節引發爭議，北市長蔣萬安昨回擊「賴清德是哪一國總統？」徐再嗆蔣，先去問他曾祖父（蔣介石）怎麼用228事件對付台灣人民？蔣今天再度反擊轟民進黨，「看起來賴清德和民進黨下個月，不會讓黨公職放台灣光復節連假。」

徐國勇對於無光復節爭議這件事，昨天再度提到，蔣介石手稿寫得很清楚，台灣有光復節嗎？並要蔣萬安應該先去問他曾祖父（蔣介石），定了光復節後，是怎麼用228事件、白色恐怖對付台灣人民的。

蔣萬安今天上午視導捷運信義線東延段工程，對於徐國勇的說法，蔣萬安再度反擊，表示看起來賴清德和民進黨下個月，不會讓民進黨黨公職放台灣光復節連假，我會請台北市政府勞動局特別注意這件事。