快訊

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

男花40萬命喪手術台…整形醫丁斌煌3度「改名+改診所名」 曾任三總主治有20年經驗

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

邱毅轟徐國勇4大謬論：賴清德「請鬼拿藥單」 民調繼續跌

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨秘書長徐國勇(圖)稱台灣根本沒有光復節引發討論，邱毅點出其多項謬論指賴清德猶如「請鬼拿藥單」。 聯合報系資料照
民進黨秘書長徐國勇(圖)稱台灣根本沒有光復節引發討論，邱毅點出其多項謬論指賴清德猶如「請鬼拿藥單」。 聯合報系資料照

民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議，在闡述時因搞錯蔣介石與麥克阿瑟的位階，再度受到批評。前立委邱毅今(18)日在臉書直指賴清德總統真的亂了，才會找徐國勇來擔任民進黨秘書長，此舉如同是「請鬼拿藥單」，恐重傷賴清德，讓綠營政權快走到末路。

邱毅分析近日AIT發表「台灣地位未定論」，是硬指日本並未承認把台灣歸還中國，所以台灣地位未定。隨後徐國勇代表民進黨做出這些錯誤的推論，因為代表的是執政黨，情況可就非常嚴重。

邱毅批評徐國勇共提到4個謬論，其一是立法院今年才通過光復節為國定假日，民進黨當時沒有反對，行政院也未提覆議，怎麼今日卻出爾反爾，說台灣「根本沒有台灣光復節」。

其二，徐國勇表示，蔣介石是在麥克阿瑟的命令下，代表盟軍接受日本投降。但二戰結束時，麥克阿瑟根本命令不了蔣介石，且根據日本降書的白紙黑字，就是日本把台灣歸還給中國，當時中國的法定代表是「中華民國」。

邱毅又批徐國勇稱1945年以前日據時期的台灣人是日本人，不是中國人，並以已故前總統李登輝為例，說他在20歲以前是日本人。邱毅指正道，日本殖民台灣50年間，從不把台灣人視為日本人，台灣人從軍只能是軍夫，做警察只能是警佐。而李登輝是個特例，他是少尉軍官，關鍵更在於其親生父親是日本貴族。

邱毅嚴正指出，徐國勇認為那時的「台灣人是日本人」一說，恐怕會引起日本強烈反對，更是侮辱了台灣人民。

邱毅說徐國勇的第四個謬論，是指1949年的蔣介石是軍閥，並非合法政權。他認為，這本是老台獨關起門自欺欺人的話，但現在徐國勇把它搬到檯面上，還代表民進黨公開表達。這一番胡說八道，恐要重傷賴清德，其民調只怕還要再跌，也讓民進黨政權快走到末路，眼看就要垮了。

邱毅 徐國勇 光復節 蔣介石 李登輝 台灣光復 日據時期

延伸閱讀

怒嗆徐國勇「白目的白痴」 蔡正元：蔣介石怎可能是麥克阿瑟下屬

被造謠反對拆公館圓環 羅智強告苗博雅求償500萬：惡毒又投機的政客

李洋部長批下第一份公文 早上先繞運動部跑5千「海放小編」

柯文哲太會畫重點！苗博雅指民進黨犯4字兵家大忌：造就貪汙犯高調

相關新聞

民進黨光復節照放假 徐國勇：既然法律通過 就照規定

民進黨秘書長徐國勇「台灣沒有什麼光復日」持續引發爭議，台北市長蔣萬安今天表示，要請勞動局注意民進黨是否依法放假；徐國勇回...

邱毅轟徐國勇4大謬論：賴清德「請鬼拿藥單」 民調繼續跌

前立委邱毅今(18)日在臉書直指賴清德總統真的亂了，才會找來徐國勇來擔任民進黨秘書長，此舉如同是「請鬼拿藥單」，恐重傷賴清德，讓綠營政權快走到末路。

徐國勇喊「台灣沒有光復節」 政院：歷史詮釋由社會討論

民進黨秘書長徐國勇稱「沒有台灣光復節」，他並拿出蔣介石1949年於南京發給陳誠的手令，強調台灣是聯合國「託管地」。行政院...

徐國勇提228嗆：問你曾祖怎對付台灣人？蔣萬安怒反擊了

民進黨秘書長徐國勇稱沒有台灣光復節引發爭議，北市長蔣萬安昨回擊「賴清德是哪一國總統？」徐再嗆蔣，先去問他曾祖父（蔣介石）...

怒嗆徐國勇「白目的白痴」 蔡正元：蔣介石怎可能是麥克阿瑟下屬

民進黨秘書長徐國勇16日在黨內直播節目直言，1945年日本戰敗、二戰結束時，「同盟國亞洲地區統帥」麥克阿瑟下令，指派蔣介石「代表同盟國接收台灣」，並非台灣「回歸中國」，強調「沒有什麼台灣光復節！不要黑白講」。此番談話讓前立委蔡正元火力全開，於臉書點名徐國勇「歷史常識出包」。

徐國勇稱「台灣沒有光復節」 李文忠批不智：疏離社會多數

民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法有其脈絡和立論，但片面且偏頗，尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。