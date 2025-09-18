邱毅轟徐國勇4大謬論：賴清德「請鬼拿藥單」 民調繼續跌

民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議，在闡述時因搞錯蔣介石與麥克阿瑟的位階，再度受到批評。前立委邱毅今(18)日在臉書直指賴清德總統真的亂了，才會找徐國勇來擔任民進黨秘書長，此舉如同是「請鬼拿藥單」，恐重傷賴清德，讓綠營政權快走到末路。

邱毅分析近日AIT發表「台灣地位未定論」，是硬指日本並未承認把台灣歸還中國，所以台灣地位未定。隨後徐國勇代表民進黨做出這些錯誤的推論，因為代表的是執政黨，情況可就非常嚴重。

邱毅批評徐國勇共提到4個謬論，其一是立法院今年才通過光復節為國定假日，民進黨當時沒有反對，行政院也未提覆議，怎麼今日卻出爾反爾，說台灣「根本沒有台灣光復節」。

其二，徐國勇表示，蔣介石是在麥克阿瑟的命令下，代表盟軍接受日本投降。但二戰結束時，麥克阿瑟根本命令不了蔣介石，且根據日本降書的白紙黑字，就是日本把台灣歸還給中國，當時中國的法定代表是「中華民國」。

邱毅又批徐國勇稱1945年以前日據時期的台灣人是日本人，不是中國人，並以已故前總統李登輝為例，說他在20歲以前是日本人。邱毅指正道，日本殖民台灣50年間，從不把台灣人視為日本人，台灣人從軍只能是軍夫，做警察只能是警佐。而李登輝是個特例，他是少尉軍官，關鍵更在於其親生父親是日本貴族。

邱毅嚴正指出，徐國勇認為那時的「台灣人是日本人」一說，恐怕會引起日本強烈反對，更是侮辱了台灣人民。

邱毅說徐國勇的第四個謬論，是指1949年的蔣介石是軍閥，並非合法政權。他認為，這本是老台獨關起門自欺欺人的話，但現在徐國勇把它搬到檯面上，還代表民進黨公開表達。這一番胡說八道，恐要重傷賴清德，其民調只怕還要再跌，也讓民進黨政權快走到末路，眼看就要垮了。