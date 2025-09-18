聽新聞
徐國勇稱「台灣沒有光復節」 李文忠批不智：疏離社會多數
民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法有其脈絡和立論，但片面且偏頗，尤其在政治上十分不智，尤其在賴總統剛宣布要休養生息時，這種說法不但挑起爭議，更激怒深藍也疏離社會多數。
AIT發言人及美國國務院日前表示，包括「開羅宣言」等文件都沒有決定台灣的最終政治地位，此一番「台灣地位未定」的說法，在台海兩岸以及國內掀起新一波論戰。徐國勇宣稱同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國來台接收台灣，「所以台灣沒有光復節」。
李文忠指出，AIT重提「台灣地位未定論」，有其法理依據及爭議，其目的在對抗中共對台灣主權聲索的敘事。其實，國府撤退來台後，華盛頓對台灣前途的立場一直是：1、和平方式解決；2、經台灣人民同意，而非取決於二戰期間的宣言及戰後的條約。「台灣關係法」的條文可見一斑。
他分析，「台灣前途未定論」也與「台澎金馬歸還中華民國」的敘事衝突，民進黨政府如何回應應該要頗費思量。且同樣令人好奇的是：國民黨在這個議題會採取北京觀點、華盛頓觀點還是中華民國立場？
李文忠強調，徐國勇對「台灣光復節」的否認也應該是基於類似的脈絡及立論，但片面而偏頗，最重要地是，這在政治上十分不智：
第一，蔡總統努力融合中華民國-台灣，上述說法恰恰在切開中華民國與台灣的聯結及共同。第二、賴總統剛宣示休養生息，這恰恰在挑起認同及歷史敘事的爭議，激怒深藍也疏離社會多數。
