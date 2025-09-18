快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

徐國勇稱「台灣沒有光復節」 李文忠批不智：疏離社會多數

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法片面且偏頗，尤其在政治上十分不智，挑起爭議，更激怒深藍也疏離社會多數。圖／聯合報系資料照片
民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法片面且偏頗，尤其在政治上十分不智，挑起爭議，更激怒深藍也疏離社會多數。圖／聯合報系資料照片

民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法有其脈絡和立論，但片面且偏頗，尤其在政治上十分不智，尤其在賴總統剛宣布要休養生息時，這種說法不但挑起爭議，更激怒深藍也疏離社會多數。

AIT發言人及美國國務院日前表示，包括「開羅宣言」等文件都沒有決定台灣的最終政治地位，此一番「台灣地位未定」的說法，在台海兩岸以及國內掀起新一波論戰。徐國勇宣稱同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國來台接收台灣，「所以台灣沒有光復節」。

李文忠指出，AIT重提「台灣地位未定論」，有其法理依據及爭議，其目的在對抗中共對台灣主權聲索的敘事。其實，國府撤退來台後，華盛頓對台灣前途的立場一直是：1、和平方式解決；2、經台灣人民同意，而非取決於二戰期間的宣言及戰後的條約。「台灣關係法」的條文可見一斑。

他分析，「台灣前途未定論」也與「台澎金馬歸還中華民國」的敘事衝突，民進黨政府如何回應應該要頗費思量。且同樣令人好奇的是：國民黨在這個議題會採取北京觀點、華盛頓觀點還是中華民國立場？

李文忠強調，徐國勇對「台灣光復節」的否認也應該是基於類似的脈絡及立論，但片面而偏頗，最重要地是，這在政治上十分不智：

第一，蔡總統努力融合中華民國-台灣，上述說法恰恰在切開中華民國與台灣的聯結及共同。第二、賴總統剛宣示休養生息，這恰恰在挑起認同及歷史敘事的爭議，激怒深藍也疏離社會多數。

李文忠 徐國勇 中華民國

延伸閱讀

喊話賴主席 郝龍斌：徐國勇言論是否已威脅到國家安全

徐國勇「沒有光復節」惹議 藍營竹縣主委陳見賢轟忘恩

徐國勇以蔣介石手稿嗆蔣萬安 北市府反酸：這2問題你要躲多久？

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

相關新聞

徐國勇稱「台灣沒有光復節」 李文忠批不智：疏離社會多數

民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法有其脈絡和立論，但片面且偏頗，尤...

徐國勇提228嗆：問你曾祖怎對付台灣人？蔣萬安怒反擊了

民進黨秘書長徐國勇稱沒有台灣光復節引發爭議，北市長蔣萬安昨回擊「賴清德是哪一國總統？」徐再嗆蔣，先去問他曾祖父（蔣介石）...

怒嗆徐國勇「白目的白痴」 蔡正元：蔣介石怎可能是麥克阿瑟下屬

民進黨秘書長徐國勇16日在黨內直播節目直言，1945年日本戰敗、二戰結束時，「同盟國亞洲地區統帥」麥克阿瑟下令，指派蔣介石「代表同盟國接收台灣」，並非台灣「回歸中國」，強調「沒有什麼台灣光復節！不要黑白講」。此番談話讓前立委蔡正元火力全開，於臉書點名徐國勇「歷史常識出包」。

喊話賴主席 郝龍斌：徐國勇言論是否已威脅到國家安全

民進黨秘書長徐國勇主張「沒有台灣光復節」言論，引發藍營撻伐。表態角逐國民黨主席的台北市前市長郝龍斌表示，請教民進黨主席賴...

徐國勇指沒有台灣光復節 藍白批挑戰憲法

民進黨秘書長徐國勇日前指「沒有什麼台灣光復節」惹議。國民黨主席朱立倫昨直批荒謬至極，難不成台灣還是殖民地？賴清德坐在總督...

台灣沒光復？ 藍青年嗆：還想當殖民地或戰敗國

民進黨秘書長徐國勇一席「沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」，引起藍營抨擊。國民黨前發言人林家興表示，選國民黨的中華民國論述...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。