快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

怒嗆徐國勇「白目的白痴」 蔡正元：蔣介石怎可能是麥克阿瑟下屬

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨秘書長徐國勇稱台灣根本沒有光復節引發討論。 聯合報系資料照
民進黨秘書長徐國勇稱台灣根本沒有光復節引發討論。 聯合報系資料照

民進黨秘書長徐國勇16日在黨內直播節目直言，1945年日本戰敗、二戰結束時，「同盟國亞洲地區統帥」麥克阿瑟下令，指派蔣介石「代表同盟國接收台灣」，並非台灣「回歸中國」，強調「沒有什麼台灣光復節！不要黑白講」。此番談話讓前立委蔡正元火力全開，於臉書點名徐國勇「歷史常識出包」。

徐國勇日前稱，二戰結束時蔣介石因是麥克阿瑟下屬，才代表同盟國接收台灣，蔡正元直批這樣的歷史常識真是「無知到像長毛象」。他表示，二戰時同盟國共分六個戰區，各戰區互不隸屬，麥克阿瑟僅為「西南太平洋戰區總司令」，從未擔任過「亞洲地區統帥」或「遠東地區統帥」。

蔡正元強調，蔣介石自戰時起即為「中國及緬印戰區統帥」（Generalissimo），並以「國民政府主席」身分出席開羅會議，意同國家元首，政治與軍事地位遠高於麥克阿瑟。他還指出，麥克阿瑟直到1944年底才晉升五星上將(General of the Army)，從來沒有行情可以當「統帥」；而若以美方的授星觀念，蔣介石可視為「六星元帥」。

蔡正元認為，蔣介石無論在領導的戰區規模、政治地位與軍銜皆高於麥克阿瑟，麥克阿瑟只是美國「國防部次長」而已，批評徐國勇：「只有白目的白痴才會說蔣介石是麥克阿瑟的下屬！」

二戰 徐國勇 蔡正元 蔣介石

延伸閱讀

AIT重申二戰文件未決定台灣地位 沈富雄揭「今非昔比」：獨派會落寞

黃暐瀚預測國民黨主席改選這4人出線 網路民調：她68％支持度領先

葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」

柯文哲太會畫重點！苗博雅指民進黨犯4字兵家大忌：造就貪汙犯高調

相關新聞

徐國勇稱「台灣沒有光復節」 李文忠批不智：疏離社會多數

民進黨祕書長徐國勇宣稱「台灣沒有光復節」引發爭議。退輔會前副主委李文忠表示，徐國勇的說法有其脈絡和立論，但片面且偏頗，尤...

徐國勇提228嗆：問你曾祖怎對付台灣人？蔣萬安怒反擊了

民進黨秘書長徐國勇稱沒有台灣光復節引發爭議，北市長蔣萬安昨回擊「賴清德是哪一國總統？」徐再嗆蔣，先去問他曾祖父（蔣介石）...

怒嗆徐國勇「白目的白痴」 蔡正元：蔣介石怎可能是麥克阿瑟下屬

民進黨秘書長徐國勇16日在黨內直播節目直言，1945年日本戰敗、二戰結束時，「同盟國亞洲地區統帥」麥克阿瑟下令，指派蔣介石「代表同盟國接收台灣」，並非台灣「回歸中國」，強調「沒有什麼台灣光復節！不要黑白講」。此番談話讓前立委蔡正元火力全開，於臉書點名徐國勇「歷史常識出包」。

喊話賴主席 郝龍斌：徐國勇言論是否已威脅到國家安全

民進黨秘書長徐國勇主張「沒有台灣光復節」言論，引發藍營撻伐。表態角逐國民黨主席的台北市前市長郝龍斌表示，請教民進黨主席賴...

徐國勇指沒有台灣光復節 藍白批挑戰憲法

民進黨秘書長徐國勇日前指「沒有什麼台灣光復節」惹議。國民黨主席朱立倫昨直批荒謬至極，難不成台灣還是殖民地？賴清德坐在總督...

台灣沒光復？ 藍青年嗆：還想當殖民地或戰敗國

民進黨秘書長徐國勇一席「沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」，引起藍營抨擊。國民黨前發言人林家興表示，選國民黨的中華民國論述...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。