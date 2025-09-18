聽新聞
喊話賴主席 郝龍斌：徐國勇言論是否已威脅到國家安全

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌。（本報資料照片）
台北市前市長郝龍斌。（本報資料照片）

民進黨秘書長徐國勇主張「沒有台灣光復節」言論，引發藍營撻伐。表態角逐國民黨主席的台北市前市長郝龍斌表示，請教民進黨主席賴清德，徐國勇的言論是否已威脅到中華民國的國家安全？更重要地，賴是否同意他的說法？

郝龍斌指出，徐國勇否定光復節，又支持「台灣地位未定」的謬論，令人失望和憤怒。這麼多年來，中華民國政府在台澎金馬舉辦了無數次大大小小的選舉，民進黨人也有3位先後選上中華民國總統，如果台灣沒有光復，如果台灣地位未定，中華民國政府如何能依據中華民國憲法，舉辦那麼多次的民主選舉？

郝龍斌說，尤有甚者，如果台灣沒有光復，難道它依然是日本的殖民地？徐國勇難道是日本殖民帝國的前內政部長？「開羅宣言」明載，二次戰後，台灣和澎湖應歸還「中華民國」，徐國勇要否認這段珍貴的史實嗎？

郝龍斌說，台灣地位未定論是美國用來對付中共的謀略，台灣無法同意，因為這將影響台灣人是台灣現在和未來的唯一擁有者的事實，台澎金馬絕對不是有待拍賣的「法拍屋」，這3萬6193平方公里的美麗土地是2330萬台灣人所共有，「我們就是這片大地的主人！任何人說台灣地位未定，他就是我們台灣人共同的敵人！對付敵人，我們絕不妥協，我們一定奮戰到底！」

郝龍斌 徐國勇 中華民國憲法

