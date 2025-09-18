徐國勇指沒有台灣光復節 藍白批挑戰憲法

民進黨秘書長徐國勇日前指「沒有什麼台灣光復節」惹議。國民黨主席朱立倫昨直批荒謬至極，難不成台灣還是殖民地？賴清德坐在總督府，是託管地的總督？民眾黨也說，徐國勇過去是念法律出身，法律怎麼寫竟然都不曉得。

蔣家後代、台北市長蔣萬安昨批賴清德總統大罷免後換的人更用力搞意識形態。「人民心聲有沒有聽到？」他反問，如果台灣沒有光復，「請問賴總統是哪一國總統？民進黨官員遵守是哪一國憲法？」

朱立倫在國民黨中常會表示，台灣主權屬於中華民國，是鐵一般的事實，執政黨竟不認為台灣屬於中華民國。國民黨也質疑，徐國勇的說法不僅是對歷史的曲解與矮化，更是對中華民國憲政基礎的嚴重挑戰。

徐國勇前天指出，日本無條件投降後，亞洲戰區的最高統帥、五星上將麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，蔣介石是代表同盟國接收台灣，「沒有什麼台灣光復節啦，不要黑白講」。

面對藍營批評，徐國勇昨出示一份蔣介石一九四九年一月十二日發給時任台灣行政首長陳誠的手令，上頭寫台灣是聯合國「託管地」。徐國勇嗆蔣萬安應該先去問他曾祖父，「蔣介石手令寫得很清楚，台灣有光復節嗎？」

民進黨發言人吳崢表示，黨的秘書長發言，當然就代表民進黨。

民進黨立委王世堅表示看法和徐國勇一致，只是現在國事如麻，這種比較深水區的政治議題，不是急迫的。有民進黨立委說，徐國勇說法有些「過頭了」，有些話當名嘴時可說，但必須要意識到自己已經是黨的秘書長了。