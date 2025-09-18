聽新聞
0:00 / 0:00

徐國勇指沒有台灣光復節 藍白批挑戰憲法

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰蔡晉宇張曼蘋周佑政洪子凱江婉儀／連線報導
民進黨秘書長徐國勇。聯合報系資料照
民進黨秘書長徐國勇。聯合報系資料照

民進黨秘書長徐國勇日前指「沒有什麼台灣光復節」惹議。國民黨主席朱立倫昨直批荒謬至極，難不成台灣還是殖民地？賴清德坐在總督府，是託管地的總督？民眾黨也說，徐國勇過去是念法律出身，法律怎麼寫竟然都不曉得。

蔣家後代、台北市長蔣萬安昨批賴清德總統大罷免後換的人更用力搞意識形態。「人民心聲有沒有聽到？」他反問，如果台灣沒有光復，「請問賴總統是哪一國總統？民進黨官員遵守是哪一國憲法？」

朱立倫在國民黨中常會表示，台灣主權屬於中華民國，是鐵一般的事實，執政黨竟不認為台灣屬於中華民國。國民黨也質疑，徐國勇的說法不僅是對歷史的曲解與矮化，更是對中華民國憲政基礎的嚴重挑戰。

徐國勇前天指出，日本無條件投降後，亞洲戰區的最高統帥、五星上將麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，蔣介石是代表同盟國接收台灣，「沒有什麼台灣光復節啦，不要黑白講」。

面對藍營批評，徐國勇昨出示一份蔣介石一九四九年一月十二日發給時任台灣行政首長陳誠的手令，上頭寫台灣是聯合國「託管地」。徐國勇嗆蔣萬安應該先去問他曾祖父，「蔣介石手令寫得很清楚，台灣有光復節嗎？」

民進黨發言人吳崢表示，黨的秘書長發言，當然就代表民進黨。

民進黨立委王世堅表示看法和徐國勇一致，只是現在國事如麻，這種比較深水區的政治議題，不是急迫的。有民進黨立委說，徐國勇說法有些「過頭了」，有些話當名嘴時可說，但必須要意識到自己已經是黨的秘書長了。

漫畫／季青
漫畫／季青

光復節 徐國勇

延伸閱讀

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

有無光復節？徐國勇再嗆蔣萬安先問曾祖父：怎用白色恐怖對付台灣人

影／徐國勇「沒有光復節」爭議 新黨批賣國賊扭曲歷史

【重磅快評】休養生息下一步 徐國勇沒收台灣光復節

相關新聞

徐國勇指沒有台灣光復節 藍白批挑戰憲法

民進黨秘書長徐國勇日前指「沒有什麼台灣光復節」惹議。國民黨主席朱立倫昨直批荒謬至極，難不成台灣還是殖民地？賴清德坐在總督...

喊話賴主席 郝龍斌：徐國勇言論是否已威脅到國家安全

民進黨秘書長徐國勇主張「沒有台灣光復節」言論，引發藍營撻伐。表態角逐國民黨主席的台北市前市長郝龍斌表示，請教民進黨主席賴...

台灣沒光復？ 藍青年嗆：還想當殖民地或戰敗國

民進黨秘書長徐國勇一席「沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」，引起藍營抨擊。國民黨前發言人林家興表示，選國民黨的中華民國論述...

光復節論戰 張亞中：國民黨必須在史觀與民進黨正面對決

民進黨秘書長徐國勇提出「沒有台灣光復節」主張。孫文學校總校長張亞中表示，民進黨上上下下盲目跟進，試圖扭曲這段歷史，為「台...

徐國勇以蔣介石手稿嗆蔣萬安 北市府反酸：這2問題你要躲多久？

針對台灣光復節議題，民進黨秘書長徐國勇今再針對有無光復節的問題，以蔣介石手稿嗆蔣萬安，應該先去問他曾祖父蔣介石，定了光復...

徐國勇高呼「根本沒有光復節」 管中閔痛批戀殖份子：民族敗類

美國在台協會（AIT）忽拋「台灣地位未定論」，民進黨方面立刻呼應無「台灣光復節」等語。台大前校長管中閔今表示，台灣地位如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。