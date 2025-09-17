台灣沒光復？ 藍青年嗆：還想當殖民地或戰敗國

民進黨秘書長徐國勇一席「沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」，引起藍營抨擊。國民黨前發言人林家興表示，選國民黨的中華民國論述，你就是驕傲的二戰戰勝國國民；選民進黨賴清德的台獨論述，等同自甘淪為戰敗國及殖民地次等公民。徐國勇的謬論汙辱成千上萬為抗戰勝利與台灣光復付出的台灣先烈與他們的犧牲奉獻。

林家興指出，台灣的主權問題以及中華民國在國際社會中的政治地位高度政治化，並深受政治現實影響。台灣的主權毫無疑問屬於中華民國這個主權國家，然而，最終這個政治問題仍需以政治方式解決。

林家興說，二戰剛結束的當下，「同盟國與各個強權國都同意台澎還給中華民國，因此在各個公告與宣言中多次宣告」，只是真正處理主權本身的交割手續與法律程序還沒完成，加上後續國共內戰導致兩岸分治，因此留下各方爭議、各說各話與操作空間。

林家興說，退一萬步，就當作1945年甚至到1951年時台澎主權都沒還給中華民國、有爭議好了；但根據國際法的「占領原則」與「時效原則」，中華民國確實在實際宣告並治理台灣七十餘年的過程中，即取得並行使了台灣的主權。

他也提到，前立委陳以信的論述很有新意，是市面上過去比較不為人熟悉的說法，就是美軍當時要在台灣駐防以及簽訂共同防禦條約、登島等等，都是有跟中華民國政府有類似確認過主權治權的行為。他知道二分法的社群語言很粗暴，也不夠顧及到大時代下許多個人複雜的經歷與記憶；不過為了台灣與區域今天的和平以及台灣子孫的未來，大家要怎麼選應該很清楚明瞭。

更何況，林家興說，近期國民黨與日本互動的關係早已務實翻過新的一頁，連日本駐台代表都會來國民黨抗戰勝利紀念酒會了，這個月到下幾個月，國民黨更已經四、五團出訪日本行政立法各單位，要炒作國民黨親中反日，有心人士還是省省。