徐國勇「沒有光復節」惹議 藍營竹縣主委陳見賢轟忘恩

民進黨秘書長徐國勇說「根本沒有台灣光復節」，引發藍營群起攻之。國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今天也痛批，否認光復，不只是對國家的忽視，更是對前人犧牲的忘恩，今天的台灣，能有安穩的日子，正是因為那一代人為我們守住了家園。

針對台灣光復節議題，徐國勇昨天表示「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議，今天徐國勇再針對有無光復節的問題，以蔣介石手稿嗆台北市長蔣萬安：「蔣介石手稿寫得很清楚，台灣有光復節嗎？定了光復節後，是怎麼用228事件、白色恐怖對付台灣人民的」。

徐國勇一番言論引發藍營群起攻之，連台大前校長管中閔都痛批，那些避談對日抗戰勝利，否認台灣光復，甚至還幻想自己仍是（二戰戰敗的）日本帝國子民的「戀殖份子」，就是缺乏國家認同，也無真正台灣意識的民族敗類。

「毋知根，無樹葉；毋記史，無將來」，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢也痛批，民進黨說「沒有台灣光復節」，這句話讓人心裡很痛。 因為光復不是一個放假日的名字，而是無數人用生命和鮮血換來的事實。

陳見賢指出，台灣光復，不是說有才有，說沒有就沒有。它是歷史的坐標，也是中華民國的根基。否認光復，不只是對國家的忽視，更是對前人犧牲的忘恩。客家話說「食人家田水，毋好反來罵田公」，今天的台灣，能有安穩的日子，正是因為那一代人為我們守住了家園。

陳見賢強調，光復，是人民的記憶，是土地的呼吸，是青天白日滿地紅插在這塊土地上的鐵證。80年了，人民記得，土地記得，國旗也記得，「因為光復，我們才有今天；因為中華民國，我們才能抬頭挺胸」。