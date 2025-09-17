徐國勇以蔣介石手稿嗆蔣萬安 北市府反酸：這2問題你要躲多久？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。記者蔡晉宇／攝影
針對台灣光復節議題，民進黨秘書長徐國勇今再針對有無光復節的問題，以蔣介石手稿嗆蔣萬安，應該先去問他曾祖父蔣介石，定了光復節後，是怎麼對付台灣人民的。對此，北市府副發言人蔡畹鎣反嗆，徐秘書長講了一大串，卻轉移焦點逃避問題。

徐國勇昨天表示「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議，萬安也表示批評「賴清德是哪一國的總統？」

徐國勇今天再嗆，關於有無光復節問題，蔣介石手稿寫得很清楚，台灣有光復節嗎？蔣萬安應該先去問他曾祖父，定了光復節後，是怎麼用228事件、白色恐怖對付台灣人民的。

北市府副發言人蔡畹鎣表示，徐秘書長講了一大串，卻轉移焦點逃避2個問題「如果台灣沒有光復，賴清德總統是哪一國的總統？民進黨官員遵守的，又是哪一國的憲法？」

蔡畹鎣指出，再次請問曾經擔任過「中華民國內政部長」的當今中華民國執政黨秘書長徐國勇先生，這兩個問題「你要躲多久才要回答？」

北市副發言人蔡畹鎣。記者楊正海／攝影
北市副發言人蔡畹鎣。記者楊正海／攝影

光復節 徐國勇 蔣萬安 蔣介石 蔡畹鎣

