提案光復節不要放假了？ 徐國勇：我現在不是公職人員
民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議，國民黨立委許宇甄建議，民進黨乾脆提案，光復節當天不要放假了。徐國勇今天被問及此問題說，個人對這個沒什麼意見。
徐國勇昨指出，日本無條件投降以後，麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，蔣介石接收台灣是回歸中國嗎？不是，他只是代表同盟國接收，「所以，蔣介石是代表同盟國接收台灣，沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講，台灣哪有什麼光復節中國？」
國民黨立委批評，民進黨乾脆提案，光復節不要放假了，徐國勇今天表示，因為他現在不是公職人員，是黨職人員，他們可以提案，個人對這個沒什麼意見，他是黨的秘書長，不是行政院成員，也已經就光復節相關議題，很清楚回答大家了。
