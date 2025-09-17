【重磅快評】腦補麥克阿瑟命令蔣介石 敢不敢說庫頁島是日本的？

還有什麼比一個無知、卻胡說八道的政客更可怕的？

民進黨秘書長徐國勇在廣播節目中說，日本無條件投降以後，作為亞洲戰區的最高統帥，五星上將麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣。所以，蔣介石「只是代表同盟國接收台灣」，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講。」

作為這個結論的鋪陳，他還先煞有介事地說：1945年麥克阿瑟是盟軍亞洲地區的統帥，是五星上將，另一個就是中國戰區五星上將蔣介石，亞洲五星上將跟中國戰區五星上將，哪個比較大？對同盟國來講，當然是亞洲。

首先，第二次世界大戰期間，並沒有某些人以為的，盟軍之間曾經建立過一個統一的指揮體系，譬如說，「中國戰區」之上有一個「亞洲戰區」，而中國戰區司令必須聽令於亞洲戰區司令，這樣一套想像中指令系統根本不存在。

其次，麥克阿瑟也不是什麼亞洲戰區司令，在二戰期間，他是太平洋西南戰區司令，負責菲律賓、爪哇、婆羅洲和南中國海的對日作戰，還有一個頂頂大名的太平洋艦隊司令，叫做切斯特．尼米茲，也就是現在美國將退役的尼米茲航空母艦的命名由來。

二戰期間，另一個安排更可以清晰地看出：作為中國軍政最高領導人的蔣介石，不可能聽令或受命於一個美國總統所任命的美軍將領。那就是二戰期間美軍確曾畫定了一個「中緬印戰區」，也指派了史迪威上將負責指揮駐紮於這個戰區境內的盟軍。

但是，這個但是非常重要，那就是：史迪威又同時兼任了蔣介石的參謀長。如果按徐國勇的邏輯，蔣介石豈不應聽令於史迪威？何以實際上史迪威卻只是蔣介石的參謀長？

二戰時盟軍的指揮協調系統確實極其複雜而紊亂，但這是另一個題目；而這卻絲毫不妨礙徐國勇靠自己腦補，就荒誕地炮製出了麥克阿瑟「命令」蔣介石的場景。

麥克阿瑟的確是戰後出任佔領日本的盟軍最高統帥。但他也只是主宰日本戰敗後一切相關事務，包括解除日本皇軍的武裝力量、規定它如何在各地進行投降，以及包括起草和平憲法、土地改革、婦女等鉅細靡遺問題的最終決定者而已。

換言之，他的軍令並不及於、更不高於各同盟國領土、主權範疇內的各種主權權力與利益，亦即台灣是否歸還中國，根本不是一個區區的盟軍統帥可以置喙的。

關於台灣歸還中國的戰後安排，是在二戰結束前的1945年7月在德國波茨坦舉行的波茨坦會議後所發布的「波茨坦公告」，就已做出歷史性、終局性的安排。公告中規定，「開羅宣言」之條件，必將實施。而開羅宣言則規定，「使日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、臺灣、澎湖群島等，歸還中華民國」。

這一公告形同美、中、英、蘇四個戰勝國對於戰後秩序安排的一紙「國際條約」。昭和天皇8月15日的投降詔書二話不說，明確接受了波茨坦公告的一切條件。至此，台灣的歸屬問題就已完全底定。這跟麥克阿瑟的軍令何干？

徐國勇所說的麥克阿瑟的那個「命令」，是麥克阿瑟登上盟軍最高統帥這個位子後隔天，即1945年9月2日發布的「第一號通令」。這一通令主要是規定日本如何在各地投降、以及如何在各戰場解除武裝力量，如何處理各種武器、軍備及物資等。

最重要的是，它所命令的對象是日本這個敗戰的國家、以及日本皇軍、和散落亞洲各地的日本人；而不是其他同盟國、盟軍及其領導人。

關於台灣也是與整個中國一併作出安排的，該條款要求：「日本高級指揮官及中國境內（滿洲除外）所有陸、海、空及輔助部隊。台灣及北緯16度以北的法屬印度支那，應向蔣介石委員長投降。」

這裡清晰可見，除了東北因為這年2月的雅爾達密約，東北將留給史達林處置外，台灣是與整個中國一起，戰後皆歸予蔣介石領導的中國政府及軍隊進行統治與治理。也因此，在台北的安藤利吉，就跟在南京的岡村寧次完全一樣，都要向蔣委員長投降。

徐國勇說，蔣介石是被麥克阿瑟命令去台灣受降的，所以中國軍隊只是替盟軍占領了台灣，要不是日本簽了台北和約，台灣還是日本的。那他敢不敢向俄羅斯的普丁、北韓金正恩也扯一扯，當初麥克阿瑟命令位在滿洲（東北）、北緯38度以北的朝鮮、千島群島、及庫頁島等地的日軍，必須向蘇聯遠東最高司令，也就是華西列夫斯基將軍投降，蘇聯只是代表盟軍占領這幾個地方，只要日本不願意，庫頁島、千島群島及朝鮮就都還是日本的，不是俄羅斯的，更不是北韓的？

民進黨人的史觀就像是一支萬花筒，將歷史剪成碎片後，丟進那支萬花筒裡任意拼湊，馬上就呈現出繽紛、瑰麗又眩目的光彩。它與真實的距離其實並不遙遠，只要將眼睛從萬花筒移開，馬上就可以看到赤裸的現實。只不過，民進黨寧可留在猶如夢境的萬花筒裡，也不肯醒來。

問題在於，看不清現實的民進黨恐將帶著二千多萬人，像當初奔赴東亞共榮迷夢的日本皇軍一樣，走向一場毀滅性的戰爭。但若要親見戰後的灰燼裡才能醒悟，誰能償付無量頭顱無量血的悲慘代價？