影／朱立倫：台灣主權屬於中華民國是鐵一般的事實

美國在台協會（AIT）表態指出台灣地位未定論，民進黨祕書長徐國勇日前受訪也認同台灣地位未定的說法，並說「根本沒有台灣光復節」。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，台灣的主權屬於中華民國是鐵一般的事實。

朱立倫表示，今天全世界任何國家可以有任何講法，可以有模糊主張，可以有戰略或策略性作為，但是作為中華民國總統，一定要堅定認為台灣屬於中華民國，這是鐵一般的事實。朱立倫說，我們當然可以否定北京的講法，但是要堅定台灣屬於中華民國，否則就如同徐國勇說的台灣是託管地，那賴清德是託管地的總督哦，那是荒謬至極，台灣人民不會接受，台灣在民國34年光復，脫離殖民地回到中華民國的主權，事實上前幾年不是沒有台灣光復節，只是光復節不是國定假日，而現在光復節恢復為國定假日。