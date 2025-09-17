徐國勇稱沒有台灣光復節 藍營轟賴清德換上極端人馬

民進黨秘書長徐國勇稱「沒有台灣光復節」，引發外界熱議。國民黨花蓮縣議會黨團表示，80年前先烈浴血抗戰，最終在同盟國勝利下，結束日本長達半世紀的殖民統治，台灣才得以回到祖國懷抱，這不僅是歷史事實，更是中華民國憲法確認的法律基礎。

國民黨黨團表示，徐國勇竟然質疑「蔣中正總統代表同盟國接收台灣的合法性」，這種顛倒黑白、抹煞歷史的言論，實在令人憤慨。

黨團書記長吳建志說，徐國勇的言論，等同否認數十萬台灣人犧牲奉獻的血淚，更等同否定整個中華民族抗戰勝利的成果，「如果沒有抗戰勝利與台灣光復，今天的中華民國又在哪裡？」

他批評，賴清德總統口口聲聲強調民生優先，大罷免後卻換上更極端的人馬，把更多心思放在操作意識形態、分裂族群，而不是解決物價高漲、產業受創、百姓辛苦的問題。

「如果台灣沒有光復，請問賴總統是哪一國總統？民進黨官員遵守是哪一國憲法？」台北市長蔣萬安今天被問到此事也痛批。吳建志說，這些問題不是挑釁，而是檢驗民進黨是否還承認中華民國存在的根本拷問。民進黨政府若繼續否認中華民國、否定歷史真相，將徹底撕裂台灣社會。

「否認歷史，就是否認自己存在的正當性」，藍營花蓮議會黨團指出，10月25日台灣光復節是台灣人永遠應該銘記的日子，呼籲賴清德政府，傾聽民意，專注拚經濟、顧民生，不要再以意識形態凌駕一切。