徐國勇稱沒有台灣光復節 國民黨嗆：嚴重挑戰憲政基礎

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今抨擊，民進黨秘書長徐國勇的說法，不僅是對歷史的曲解與矮化，更是對中華民國憲政基礎的嚴重挑戰。徐國勇難道要否定中華民國擁有台灣主權嗎？還是真的把賴清德當成「萊爾校長」，而非中華民國總統？圖／取自國民黨臉書
民進黨秘書長徐國勇一席「沒有什麼台灣光復節」發言，引發熱議。國民黨今抨擊，這樣的說法，不僅是對歷史的曲解與矮化，更是對中華民國憲政基礎的嚴重挑戰。徐國勇難道要否定中華民國擁有台灣主權嗎？還是真的把賴清德當成「萊爾校長」，而非中華民國總統？

國民黨質疑，民進黨身為執政黨，不但不珍惜台灣光復的歷史，反而公然否認台灣歸屬中華民國的事實，這是對歷史的極大不尊重，也是對國家定位的根本動搖。國民黨不僅一再重申歷史事實，更持續為人民爭取權益，今年在立法院推動的「還假於民」修法，成功讓睽違24年的台灣光復節重新恢復國定假日，讓全體國人共同紀念這段歷史，銘記中華民國在台灣落地生根的關鍵時刻。

國民黨反批，若徐國勇認為不存在台灣光復的時刻，民進黨不僅可以選擇公開否定中華民國擁有台灣主權，民進黨立院黨團更可以選擇提案刪除光復節放假，讓全民看看民進黨操作意識形態可以有多荒謬至極。

國民黨表示，作為創建中華民國、捍衛中華民國的政黨，國民黨有責任將歷史事實呈現於世人面前，並且為保障台澎金馬人民，能享有自由、民主、富足、繁榮的生活。台灣光復80年，青天白日滿地紅的中華民國國旗成為台灣人民的共同信仰。台灣光復就是中華民國的光復，這是全體國民共同的記憶，也是中華民國主權正當性的最佳證明。

國民黨 徐國勇 中華民國 台灣光復

相關新聞

徐國勇指沒有台灣光復節 藍白批挑戰憲法

民進黨秘書長徐國勇日前指「沒有什麼台灣光復節」惹議。國民黨主席朱立倫昨直批荒謬至極，難不成台灣還是殖民地？賴清德坐在總督...

喊話賴主席 郝龍斌：徐國勇言論是否已威脅到國家安全

民進黨秘書長徐國勇主張「沒有台灣光復節」言論，引發藍營撻伐。表態角逐國民黨主席的台北市前市長郝龍斌表示，請教民進黨主席賴...

台灣沒光復？ 藍青年嗆：還想當殖民地或戰敗國

民進黨秘書長徐國勇一席「沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」，引起藍營抨擊。國民黨前發言人林家興表示，選國民黨的中華民國論述...

光復節論戰 張亞中：國民黨必須在史觀與民進黨正面對決

民進黨秘書長徐國勇提出「沒有台灣光復節」主張。孫文學校總校長張亞中表示，民進黨上上下下盲目跟進，試圖扭曲這段歷史，為「台...

徐國勇以蔣介石手稿嗆蔣萬安 北市府反酸：這2問題你要躲多久？

針對台灣光復節議題，民進黨秘書長徐國勇今再針對有無光復節的問題，以蔣介石手稿嗆蔣萬安，應該先去問他曾祖父蔣介石，定了光復...

徐國勇高呼「根本沒有光復節」 管中閔痛批戀殖份子：民族敗類

美國在台協會（AIT）忽拋「台灣地位未定論」，民進黨方面立刻呼應無「台灣光復節」等語。台大前校長管中閔今表示，台灣地位如...

