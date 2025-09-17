聽新聞
徐國勇稱沒光復節 徐巧芯酸：10月25日記得去上班

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者余承翰／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者余承翰／攝影

美國在台協會AIT日前指台灣地位未定論，引發爭議。民進黨秘書長徐國勇昨附和AIT說法，並指已故前總統蔣介石僅代表同盟國接收台灣，不代表中國，所以根本沒有台灣光復節。國民黨立委王鴻薇批，沒有台灣光復節，請問賴清德當的是哪一國總統？

王鴻薇說，徐國勇擔任民進黨秘書長後，以為自己還是政論節目的主持人，動不動就黑白講，請問賴清德總統認同徐國勇這種扭曲事實、背離歷史的謬論嗎？如果沒有台灣光復節，請問賴清德當的是哪一國總統？難道是日本國指派的台灣領導人嗎？

王鴻薇說，大罷免期間所有罷團高舉抗中反共大旗，文宣上都遵從蔣中正，現在大罷免結束，徐國勇就切割蔣中正，說他是軍閥，這樣對得起這些罷團嗎？大罷免大落賽後換了位子換了腦袋，跟蔣中正當時的反共抗中切割嗎？國民黨立委徐巧芯也說，支持徐國勇的人，今年10月25日請記得去上班，並酸就是喜歡這種八點檔反派的樣子。

國民黨立委賴士葆也批評，徐國勇說台灣沒有光復節，道地的台獨意識是在幫賴清德喊喊話，餵賴清德安慰劑，執政無能、政事廢弛。在大罷免大失敗後賴清德面對基本盤流失危機，想要重新鞏固台獨深綠基礎，喊些意識形態口號對國家安定有幫助嗎 ?

賴說，徐國勇說台灣沒有光復節，但今年中華民國光復節還是放假的，希望10月25日在中華民國依法設立的民進黨也能開心慶祝台灣光復。

