徐國勇指沒有台灣光復節 陳以信下戰書嗆辯論

民進黨秘書長徐國勇近日公開表示沒有台灣光復節，以及「中美共同防禦條約」不涉領土主權，國民黨前立委陳以信今日公開駁斥。他就國際法要請徐國勇回答三個問題，他並嗆徐國勇來舉行公開辯論討論台灣定位問題。

陳以信表示，看到昨晚徐國勇所言，認為中美共同防禦條約不涉領土主權歸屬，並公開批評他的見解錯誤。他指出，徐國勇是律師也當過內政部長，他也曾在英國劍橋大學研究過南海與台灣國家定位問題，身為法律人就不要黑白講，應以國際法來論國際法，他要公開請徐國勇回答三個問題：

陳以信說，第一，如果如徐國勇所認為，中美共同防禦條約並不能包括美國對台灣澎湖歸屬中華民國的承認，那請問美國當時所承認的中華民國領土難道只剩下金門馬祖嗎？美國又何能從防禦條約第七條明文中，得到中華民國政府所給予美國陸海空軍在台灣與澎湖的駐軍與用兵權利呢？

陳以信再說，第二，如果防禦條約真不含任何對中華民國領有台澎金馬的主權認定，請問1979年中美斷交時，又何須特別宣布該約將於一年後終止，並未如同當時其他雙邊經濟或文化條約，內容不變而改以換成雙邊協議延續下來？美國何須廢約後再以美國國內法形式另訂「台灣關係法」繼續對台軍售呢？

陳以信再問，第三，假設1979年中美兩國未曾斷交，防禦條約也繼續延續至今，請問美國現今依據該約還能說台灣地位未定嗎？如果現在不行，當年又為何可以呢？

陳以信強調，他的主張很簡單：畢竟歷史發生不能回頭，美國縱使在1979年宣布終止防禦條約，但美國曾在1954年藉防禦條約承認中華民國合法性，承認台灣與澎湖歸屬中華民國的歷史已是既成事實，已然對外發生國際法效力，之後美國就算改弦易轍轉為承認北京，但也不可能回到從前，推翻曾經承認中華民國在台灣的那段歷史。徐國勇公開辯論敢不敢？