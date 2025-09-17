徐國勇說「沒有什麼台灣光復節」 吳崢：就是代表民進黨立場

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議，台北市長蔣萬安也表示批評，「賴清德是哪一國的總統？」民進黨發言人吳崢今天表示，黨的秘書長發言，當然就代表民進黨。徐國勇則以還要開會為由，並未回應相關議題、快步離開。

徐國勇昨指出，日本無條件投降以後，麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，蔣介石接收台灣是回歸中國嗎？不是，他只是代表同盟國接收，「所以，蔣介石是代表同盟國接收台灣，沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講，台灣哪有什麼光復節中國？」

吳崢表示，徐國勇昨天在直播把他關於台灣國際法理定位的論述，講得非常清楚，徐國勇是念法律出身，蔣萬安也是法律相關背景，若有興趣的話，可以和徐國勇多在論述上交流。

吳崢指出，重點還是要回到，為什麼最近大家會對台灣的國際法理地位討論，是因為包括美國在台協會（AIT）、美國國務院都來在國際上聲援指出，中國錯誤的引用開羅宣言、波茨坦公告等歷史文件，聲稱台灣是中國的一部分，這是完全是錯誤主張。美國這樣的國際盟邦在國際上聲援台灣，強調台灣不屬於中國，其實也和台灣2300萬人的利益息息相關。

吳崢說，蔣萬安身為首都市長，與其把矛頭對準徐國勇，更應該和民進黨一起向國際傳達出正確訊息，也就是中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中國的一部分。