聽新聞
0:00 / 0:00

徐國勇說「沒有什麼台灣光復節」 吳崢：就是代表民進黨立場

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

民進黨秘書長徐國勇昨天表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」引發爭議，台北市長蔣萬安也表示批評，「賴清德是哪一國的總統？」民進黨發言人吳崢今天表示，黨的秘書長發言，當然就代表民進黨。徐國勇則以還要開會為由，並未回應相關議題、快步離開。

徐國勇昨指出，日本無條件投降以後，麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，蔣介石接收台灣是回歸中國嗎？不是，他只是代表同盟國接收，「所以，蔣介石是代表同盟國接收台灣，沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講，台灣哪有什麼光復節中國？」

吳崢表示，徐國勇昨天在直播把他關於台灣國際法理定位的論述，講得非常清楚，徐國勇是念法律出身，蔣萬安也是法律相關背景，若有興趣的話，可以和徐國勇多在論述上交流。

吳崢指出，重點還是要回到，為什麼最近大家會對台灣的國際法理地位討論，是因為包括美國在台協會（AIT）、美國國務院都來在國際上聲援指出，中國錯誤的引用開羅宣言、波茨坦公告等歷史文件，聲稱台灣是中國的一部分，這是完全是錯誤主張。美國這樣的國際盟邦在國際上聲援台灣，強調台灣不屬於中國，其實也和台灣2300萬人的利益息息相關。

吳崢說，蔣萬安身為首都市長，與其把矛頭對準徐國勇，更應該和民進黨一起向國際傳達出正確訊息，也就是中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中國的一部分。

吳崢 徐國勇 民進黨 賴清德 台灣光復

延伸閱讀

徐國勇指沒有台灣光復節 許宇甄：請民進黨提案取消紀念日

影／徐國勇不認台灣光復節 蔣萬安：請問民進黨官員遵守哪一國憲法

徐國勇認同「台灣地位未定論」 朱立倫批：賴清德是選託管地總統？

徐國勇稱沒有光復節！蔣萬安怒批賴清德：大罷免後更用力搞意識形態

相關新聞

徐國勇指沒有台灣光復節 藍白批挑戰憲法

民進黨秘書長徐國勇日前指「沒有什麼台灣光復節」惹議。國民黨主席朱立倫昨直批荒謬至極，難不成台灣還是殖民地？賴清德坐在總督...

喊話賴主席 郝龍斌：徐國勇言論是否已威脅到國家安全

民進黨秘書長徐國勇主張「沒有台灣光復節」言論，引發藍營撻伐。表態角逐國民黨主席的台北市前市長郝龍斌表示，請教民進黨主席賴...

台灣沒光復？ 藍青年嗆：還想當殖民地或戰敗國

民進黨秘書長徐國勇一席「沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」，引起藍營抨擊。國民黨前發言人林家興表示，選國民黨的中華民國論述...

光復節論戰 張亞中：國民黨必須在史觀與民進黨正面對決

民進黨秘書長徐國勇提出「沒有台灣光復節」主張。孫文學校總校長張亞中表示，民進黨上上下下盲目跟進，試圖扭曲這段歷史，為「台...

徐國勇以蔣介石手稿嗆蔣萬安 北市府反酸：這2問題你要躲多久？

針對台灣光復節議題，民進黨秘書長徐國勇今再針對有無光復節的問題，以蔣介石手稿嗆蔣萬安，應該先去問他曾祖父蔣介石，定了光復...

徐國勇高呼「根本沒有光復節」 管中閔痛批戀殖份子：民族敗類

美國在台協會（AIT）忽拋「台灣地位未定論」，民進黨方面立刻呼應無「台灣光復節」等語。台大前校長管中閔今表示，台灣地位如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。