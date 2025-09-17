聽新聞
0:00 / 0:00

徐國勇指沒有台灣光復節 許宇甄：請民進黨提案取消紀念日

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

今年台灣光復節恢復為國定假日，民進黨秘書長徐國勇在直播節目上表示，前總統蔣介石僅是代表同盟國接收台灣，不代表中國，所以根本沒有台灣光復節。國民黨立委許宇甄今日表示，徐國勇否認台灣光復，民進黨割裂歷史救民調，如果民進黨真認為「沒有台灣光復節」，那就請民進黨立法院黨團大方提案，正式取消這個紀念日。

許宇甄表示，823大罷免慘敗後，民進黨、賴清德支持率直直落，徐國勇竟選擇打歷史牌、玩意識形態，把台灣人民共同的歷史記憶當成政治籌碼。更離譜的是，他竟公然聲稱「沒有什麼台灣光復節」，這完全是顛倒黑白、欺騙社會。

許宇甄指出，1945年10月25日，中華民國政府在台北公會堂（今中山堂）舉行日本投降受降典禮，象徵台灣正式脫離日本殖民統治，回歸中華民國，這是歷史事實，中華民國為了紀念此事件，也訂定這天是台灣光復日。民進黨若連這一段歷史都否認，就是在割裂台灣人民與中華民國的歷史連結。難道是為了幫賴清德救民調，又想要走極端？想要推動台獨？

許宇甄進一步強調，1952年8月5日正式生效的「中華民國與日本國間和平條約」，更明確確認台灣自日本歸屬中華民國的事實，這分條約不僅是中華民國戰後的重要外交成就，更是台灣地位最堅實的法律依據。如今，徐國勇卻刻意忽視這些鐵一般的事實，顯示其歷史思維已被意識形態完全綁架，為了政治操作不惜否認歷史。

許宇甄再指出，徐國勇擔任內政部部長時，內政部主管的「紀念日及節日實施辦法」第5條即明定：「台灣光復節10月25日」，徐國勇部長並未修正刪除。新制定且經賴清德總統公布的「紀念日及節日實施條例」，也明定台灣光復節。

許宇甄質疑，徐國勇若否認台灣光復，那是否等同不承認中華民國的存在？既然如此，賴清德身為總統，他究竟是「哪一國的總統」？民進黨一方面自稱「捍衛民主」，另一方面卻不斷削弱中華民國的法統與歷史基礎，實際上是矛盾又荒謬。這種做法，只會加深社會對立，撕裂國家認同，讓台灣陷入更深的分裂。

許宇甄批，歷史不是民進黨可以隨意塗改的筆記本，更不是用來救民調的籌碼。否認台灣光復，就是否認台灣人民共同走過的艱難歲月。她呼籲民進黨要有起碼的誠信與勇氣，正視歷史，尊重事實。

許宇甄強調，如果民進黨真認為「沒有台灣光復節」，那就請民進黨立法院黨團大方提案，正式取消這個紀念日，順便繼續剝奪人民放假的權利。屆時讓全民睜大眼睛，看清民進黨到底有多不敢面對歷史，又有多無情對待人民。

民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報資料照片
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報資料照片

民進黨 徐國勇 許宇甄 台灣光復 中華民國

延伸閱讀

徐國勇認同「台灣地位未定論」 朱立倫批：賴清德是選託管地總統？

徐國勇稱沒有光復節！蔣萬安怒批賴清德：大罷免後更用力搞意識形態

徐國勇指「台灣地位未定才正確」 藍：要否認中華民國擁有台灣主權？

徐國勇：中美共同防禦條約是軍事同盟 無涉領土主權歸屬

相關新聞

徐國勇指沒有台灣光復節 藍白批挑戰憲法

民進黨秘書長徐國勇日前指「沒有什麼台灣光復節」惹議。國民黨主席朱立倫昨直批荒謬至極，難不成台灣還是殖民地？賴清德坐在總督...

喊話賴主席 郝龍斌：徐國勇言論是否已威脅到國家安全

民進黨秘書長徐國勇主張「沒有台灣光復節」言論，引發藍營撻伐。表態角逐國民黨主席的台北市前市長郝龍斌表示，請教民進黨主席賴...

台灣沒光復？ 藍青年嗆：還想當殖民地或戰敗國

民進黨秘書長徐國勇一席「沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」，引起藍營抨擊。國民黨前發言人林家興表示，選國民黨的中華民國論述...

光復節論戰 張亞中：國民黨必須在史觀與民進黨正面對決

民進黨秘書長徐國勇提出「沒有台灣光復節」主張。孫文學校總校長張亞中表示，民進黨上上下下盲目跟進，試圖扭曲這段歷史，為「台...

徐國勇以蔣介石手稿嗆蔣萬安 北市府反酸：這2問題你要躲多久？

針對台灣光復節議題，民進黨秘書長徐國勇今再針對有無光復節的問題，以蔣介石手稿嗆蔣萬安，應該先去問他曾祖父蔣介石，定了光復...

徐國勇高呼「根本沒有光復節」 管中閔痛批戀殖份子：民族敗類

美國在台協會（AIT）忽拋「台灣地位未定論」，民進黨方面立刻呼應無「台灣光復節」等語。台大前校長管中閔今表示，台灣地位如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。