徐國勇認同「台灣地位未定論」 朱立倫批：賴清德是選託管地總統？

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今出席114年度重陽敬老義剪、義燙、義診活動。記者江婉儀／攝影
國民黨主席朱立倫今出席114年度重陽敬老義剪、義燙、義診活動。記者江婉儀／攝影

美國在台協會日前回應媒體提問指出，包括「開羅宣言」、「波茲坦宣言」及「舊金山和約」等文件均未決定台灣最終政治地位，民進黨秘書長徐國勇相挺此立場。國民黨主席朱立倫批評，荒謬之極，原來搞了半天，賴清德是選了一個託管地的總督，或是託管地的特首，不是中華民國總統。

朱立倫今天出席永和敬老義剪活動前受訪，對於徐國勇認同「台灣地位未定論」，朱立倫表示，荒謬至極，中華民國擁有台灣的主權，這是全民共同的認知，今天中華民國總統是賴清德，徐國勇已經把他改為託管地總統，不是荒謬至極嗎？

朱立倫指出，如果自己的執政黨，都不承認台灣是屬於中華民國的，那請問當什麼總統？他當託管地總統嗎？原來搞了半天，賴清德是選了一個託管地的總督，或是託管地的特首，不是中華民國總統，所有中國民國國民認知都非常清楚，台灣是屬於中華民國的。

