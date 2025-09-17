聽新聞
徐國勇稱沒有光復節！蔣萬安怒批賴清德：大罷免後更用力搞意識形態

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇日前在直播節目聲稱根本沒有台灣光復節，蔣家後代、台北市長蔣萬安今痛批賴總統，大罷免後更用力搞意識形態。記者洪子凱／攝影
民進黨秘書長徐國勇日前在直播節目聲稱根本沒有台灣光復節，蔣家後代、台北市長蔣萬安今痛批賴總統，大罷免後更用力搞意識形態。記者洪子凱／攝影

今年台灣光復節恢復為國定假日，但民進黨秘書長徐國勇日前卻在直播節目聲稱，前總統蔣介石僅是代表同盟國接收台灣，不代表中國，所以根本沒有台灣光復節。蔣家後代、台北市長蔣萬安今痛批，賴清德總統口口聲聲稱民生優先，但大罷免後換的人卻更用力搞意識形態，「人民心聲有沒有聽到？」

10月25日「台灣光復節」今年恢復為國定假日，但民進黨秘書長徐國勇指出，「根本沒有光復節」當時前總統蔣介石是中國戰區的五星上將，負責亞洲地區統帥則是麥克阿瑟，「是命令蔣介石代表同盟國接收台灣，所以蔣介石接收台灣，當然不是回歸中國。」當時是日本拋棄台灣主權，所以台灣主權未定。

台北市長蔣萬安今天被問到此事痛批，如果台灣沒有光復，「請問賴總統是哪一國總統？民進黨官員遵守是哪一國憲法？」賴總統聲稱民生優先，但大罷免後換的人卻更用力在操作意識形態，「人民心聲你們有沒有聽到？」，希望政府好好照顧民生、全力拚經濟。

光復節 徐國勇 蔣萬安 大罷免 蔣介石 賴清德

