快訊

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了

MLB／數據網站統計「問天指數」 史肯斯最悲情、山本由伸排第4

聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／失智父走失尋獲已成冰冷遺體 林葉亭盼政府強化這2事

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
藝人林葉亭與父親林葉增感情甚篤，回憶父親晚年患有失智症，曾有數次走失經驗，未料最後一次，再也找不到回家的路。圖／林葉亭提供
藝人林葉亭與父親林葉增感情甚篤，回憶父親晚年患有失智症，曾有數次走失經驗，未料最後一次，再也找不到回家的路。圖／林葉亭提供

台灣邁入超高齡化社會，失智長者走失事件頻傳，本報今天推出陽光行動「失智迷航」專題報導，突顯失智長者一旦迷途，恐面臨多重風險。藝人、時尚造型專家林葉亭的8旬失智父親今年初走失不幸身亡，她感謝當時警消單位等力量協助搜救，但也盼政府加強監視器布建妥善率、推動專屬老人宅，應能減少走失憾事發生。

林葉亭回憶，父親林葉增從2018年開始出現失智症狀，當時在就醫確診之前，家人就觀察到父親有些異常，例如家人打電話回家時，問父親說「媽媽是出門嗎？」父親聽了回應「出去3天了」，大家覺得奇怪，一問之下才知道母親明明才剛出門。

林葉增確診失智症後開陸續出現走失情形，林葉亭坦言，其實有過好幾次的紀錄，但父親多數在脫隊後，若走到熟悉的路就能走回家，但曾有次說要去上廁所就沒回來，大家心急如焚，沒想到父親竟一路步行走回山上住處，走到整個腳都流血了。

「爸爸走失走到天黑才回家，把家人都嚇壞了。」林葉亭說，家人在2年前替父親配戴藍芽追蹤器，為避免父親抗拒或丟棄，把追蹤器跟老人卡一起放在小袋子裡，跟父親說「這是要保庇平安的」，父親才乖乖待在身上，可循追蹤器定位找人。

未料2024年11月，林葉增身上沒帶著追蹤器就走失，這是林葉亭家人第一次報警。林葉亭說，家人也兵分多路出動尋找，從天亮找到天黑，直到午夜12時，妹婿終於在天母舊家附近的路邊看見父親身影，旋即打開車門，父親當時似乎已經累到直接跳上車，一看見妹婿還問說「你是誰？」那時距離他離家走失已相距16個小時。

「只好買更多顆追蹤器放在父親身上，小袋子、衣褲口袋都各放一顆。」林葉亭坦言，防走失的防護無法面面俱到，第一次走失後，老人協會曾發放愛心手鍊，但父親才戴了1天就拿著剪刀說要剪掉，還嚷嚷「這不是我的」，家人之間也認為沒有追蹤效果，所以未讓父親配戴，但決定多買幾顆追蹤器，並更加緊盯著父親動態。

然而，在今年農曆過年前，林葉亭父親再次從家中外出走失，這次卻再也回不了家。林葉亭說，當天家裡正在大掃除、粉刷房間，包括媽媽在內的一些家人都在家，媽媽曾叮嚀父親「下雨天，不要出去喔」，父親還應答保證「不會出去」，由於大家都各自在整理家裡房間，「就差了10分鐘」，一出來看就發現爸爸不見了。

林葉亭說，當天父親沒配戴追蹤器，大家趕緊外出找人，一路往山下找同時報警求助，未料調閱沿路監視器影像，才發現父親離家後其實是往山上走，這也讓家人自責錯過找人的黃金時間。父親走失了長達11天，最後在水池找到，已成冰冷遺體。

11天的陸空搜救過程，雖然最終盼到的是不幸消息，林葉亭還是很感謝警消等搜救單位的努力，還有許多網路、社群等素昧平生的力量，讓她感覺「非常有愛」。

林葉亭也回憶，父親晚年雖然失智，但其他健康狀況良好，醫師也曾誇讚他們把父親照顧的很好，父親四肢靈活喜歡出去走動，在外不會有慌張、無助的表情，「看起來不像失智老人，會過馬路，但只是忘記回家的路」，她從父親走失離開的經驗，也認為或許應讓父親居住在一個有管理員的環境，就能有多一層門禁的保障。

談到政府面對失智老人走失事件不斷，可如何精進？林葉亭說，在尋人過程中也發現到街道雖已經布建許多監視器，幾乎是天羅地網，但當時卻有部分攝影機有損壞情形，又可能牽涉到不同部門管理，需要花點時間協調申請，也盼全面盤點修繕。

林葉亭也建議政府可推動專屬的老人住宅，她有日本朋友的母親住在療養院，那裡的環境好、有人作伴，朋友也會每周去探望陪伴，長輩生活很快樂。她認為，讓有需求的長輩入住，不僅生活安心，也能有合適的環境能夠走動，或許是一件好事。

藝人林葉亭與父親林葉增感情甚篤，回憶父親晚年患有失智症，曾有數次走失經驗，未料最後一次，再也找不到回家的路。圖／林葉亭提供
藝人林葉亭與父親林葉增感情甚篤，回憶父親晚年患有失智症，曾有數次走失經驗，未料最後一次，再也找不到回家的路。圖／林葉亭提供
藝人林葉亭與父親林葉增感情甚篤，回憶父親晚年患有失智症，曾有數次走失經驗，未料最後一次，再也找不到回家的路。圖／林葉亭提供
藝人林葉亭與父親林葉增感情甚篤，回憶父親晚年患有失智症，曾有數次走失經驗，未料最後一次，再也找不到回家的路。圖／林葉亭提供

家人 失智症 監視器 林葉亭

延伸閱讀

長者失智比例佔8% 李千娜盼多關注長輩

「遺忘，或許也是一種美好」：年輕導演安德森以藝術陪伴失智症家庭

哈佛30年研究：每天一杯咖啡有助預防失智和慢性病 達成健康老化

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

相關新聞

陽光行動／失智父走失尋獲已成冰冷遺體 林葉亭盼政府強化這2事

台灣邁入超高齡化社會，失智長者走失事件頻傳，本報今天推出陽光行動「失智迷航」專題報導，突顯失智長者一旦迷途，恐面臨多重風...

陽光行動／人走失防悲劇 愈早報案愈好

失智迷航層出不窮，許多失智長者失去方向感、判斷力，相關單位協尋時，也因難以用常理判斷患者行走路徑，尋人不易，往往需動員大...

觀察站／串起社區照護 加速整合制度

失智失蹤，儘管警方聲稱尋獲率高，仍是許多失智症家庭的噩夢，失足落水、車禍喪命更是難以承受之痛。面對「失智海嘯」，政府卻從...

陽光行動／日星防走失 研發定位鞋、App

失智症不可逆，不少國家、城市都積極提出對策。日本神奈川縣大和市、福岡縣福岡市從教育、環境著手友善失智症，大和市還免費發放...

陽光行動／跨部會整合 幫民眾認識失智

失智走失風險加劇，專家學者建議，政府應擴大補助添購防走失工具，並建置全國性協尋系統，減少走失、加快協尋速度；另一方面，社...

陽光行動／防止走失定位器 6都3年申請不到1％

「失智失蹤」比率年年攀升，官方雖有愛心手鍊、個人衛星定位器等防走失工具可申請或補助，但推廣多年，六都三年來不到一成患者申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。