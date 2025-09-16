陽光行動／失智父走失尋獲已成冰冷遺體 林葉亭盼政府強化這2事

台灣邁入超高齡化社會，失智長者走失事件頻傳，本報今天推出陽光行動「失智迷航」專題報導，突顯失智長者一旦迷途，恐面臨多重風險。藝人、時尚造型專家林葉亭的8旬失智父親今年初走失不幸身亡，她感謝當時警消單位等力量協助搜救，但也盼政府加強監視器布建妥善率、推動專屬老人宅，應能減少走失憾事發生。

林葉亭回憶，父親林葉增從2018年開始出現失智症狀，當時在就醫確診之前，家人就觀察到父親有些異常，例如家人打電話回家時，問父親說「媽媽是出門嗎？」父親聽了回應「出去3天了」，大家覺得奇怪，一問之下才知道母親明明才剛出門。

林葉增確診失智症後開陸續出現走失情形，林葉亭坦言，其實有過好幾次的紀錄，但父親多數在脫隊後，若走到熟悉的路就能走回家，但曾有次說要去上廁所就沒回來，大家心急如焚，沒想到父親竟一路步行走回山上住處，走到整個腳都流血了。

「爸爸走失走到天黑才回家，把家人都嚇壞了。」林葉亭說，家人在2年前替父親配戴藍芽追蹤器，為避免父親抗拒或丟棄，把追蹤器跟老人卡一起放在小袋子裡，跟父親說「這是要保庇平安的」，父親才乖乖待在身上，可循追蹤器定位找人。

未料2024年11月，林葉增身上沒帶著追蹤器就走失，這是林葉亭家人第一次報警。林葉亭說，家人也兵分多路出動尋找，從天亮找到天黑，直到午夜12時，妹婿終於在天母舊家附近的路邊看見父親身影，旋即打開車門，父親當時似乎已經累到直接跳上車，一看見妹婿還問說「你是誰？」那時距離他離家走失已相距16個小時。

「只好買更多顆追蹤器放在父親身上，小袋子、衣褲口袋都各放一顆。」林葉亭坦言，防走失的防護無法面面俱到，第一次走失後，老人協會曾發放愛心手鍊，但父親才戴了1天就拿著剪刀說要剪掉，還嚷嚷「這不是我的」，家人之間也認為沒有追蹤效果，所以未讓父親配戴，但決定多買幾顆追蹤器，並更加緊盯著父親動態。

然而，在今年農曆過年前，林葉亭父親再次從家中外出走失，這次卻再也回不了家。林葉亭說，當天家裡正在大掃除、粉刷房間，包括媽媽在內的一些家人都在家，媽媽曾叮嚀父親「下雨天，不要出去喔」，父親還應答保證「不會出去」，由於大家都各自在整理家裡房間，「就差了10分鐘」，一出來看就發現爸爸不見了。

林葉亭說，當天父親沒配戴追蹤器，大家趕緊外出找人，一路往山下找同時報警求助，未料調閱沿路監視器影像，才發現父親離家後其實是往山上走，這也讓家人自責錯過找人的黃金時間。父親走失了長達11天，最後在水池找到，已成冰冷遺體。

11天的陸空搜救過程，雖然最終盼到的是不幸消息，林葉亭還是很感謝警消等搜救單位的努力，還有許多網路、社群等素昧平生的力量，讓她感覺「非常有愛」。

林葉亭也回憶，父親晚年雖然失智，但其他健康狀況良好，醫師也曾誇讚他們把父親照顧的很好，父親四肢靈活喜歡出去走動，在外不會有慌張、無助的表情，「看起來不像失智老人，會過馬路，但只是忘記回家的路」，她從父親走失離開的經驗，也認為或許應讓父親居住在一個有管理員的環境，就能有多一層門禁的保障。

談到政府面對失智老人走失事件不斷，可如何精進？林葉亭說，在尋人過程中也發現到街道雖已經布建許多監視器，幾乎是天羅地網，但當時卻有部分攝影機有損壞情形，又可能牽涉到不同部門管理，需要花點時間協調申請，也盼全面盤點修繕。