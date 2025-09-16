觀察站／串起社區照護 加速整合制度

失智失蹤，儘管警方聲稱尋獲率高，仍是許多失智症家庭的噩夢，失足落水、車禍喪命更是難以承受之痛。面對「失智海嘯」，政府卻從預防走失到後端協尋都欠缺整合，社會支持系統更顯不足，悲劇只怕接踵而來。

據統計，台灣去年近一千八百名失智長者走失，平均每天四點八人，且逐年攀升。警方為協尋失智者開啟綠色通道，不用等廿四小時即可報案，加速尋獲速度，值得稱許，但走失黑數未知，部分通報案例未註明失智，或家屬自行尋回未通報。真實情況，遠比官方數據更嚴峻。

尤其失智者迷途路徑難以推測，加上自我照顧能力、求援能力都較低，在在增加傷亡風險。走失協尋若僅仰賴警察、消防機關，事倍功半，唯有全民意識提升，當發現有失智者走失，社會隨時動員方能真正發揮守護力量。

但問題在於，台灣對失智症的認知教育還遠遠不足，社會仍存汙名化、負面印象，許多患者與家庭無法在疾病早期獲得支持，陷入孤立無援困境。當失智者迷途不知求助，旁人又缺乏警覺，黃金協助時機往往流失，最終造成更沉重的社會成本。

縱使政府注意到防走失重要性，提供愛心手鍊與ＧＰＳ衛星定位器等防走失工具申請與補助，但六都申請率普遍偏低，主因宣導不足、程序繁瑣。明明長者已有走失疑慮，家屬仍被卡在冗長評估流程，一旦等待期間發生憾事，政策美意便淪為空談。

而更根本的解方，還在於營造「友善失智」環境。儘管政府推動失智政策綱領二點○已八年，培養不少友善天使與組織，卻未真正落實於社區。台灣須盤點改善公共空間，更積極推動失智友善社區，鼓勵失智症家庭現身，在地被接納。

早一步邁入超高齡化社會的日本，已訂定失智症基本法，以「共生社會」為願景。面對日益嚴峻的失智迷航危機，政府短期應立即補強制度缺口，長期更須推動跨部會立法、資源整合與教育宣導，建立社會大眾對失智症的正確認知和敏感度，由上而下結合社區力量，構築一張友善失智安全網，才能真正接住患者和家庭。