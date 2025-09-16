陽光行動／日星防走失 研發定位鞋、App

失智症不可逆，不少國家、城市都積極提出對策。日本神奈川縣大和市、福岡縣福岡市從教育、環境著手友善失智症，大和市還免費發放ＧＰＳ專用鞋，預防走失；新加坡則開發定位Ａｐｐ，讓民眾能將迷途的失智者送往安全處所。

日本慶應義塾大學大學院健康管理研究科特任教授筧裕介認為，面對失智症者走失議題，需要先了解他們為何走失？他訪談了一百名失智症患者，以旅遊指南形式出書，分享他們在記憶、五感、時間與空間及注意力、程序上出現何種障礙，進而同理協助。

筧裕介說，人與人的關係是不會惡化的，若友善陪伴失智症者，避免刻意控制等行為，可減少失智症者的暴力傾向。另方面，地方自治體與街坊力量相當重要，因日本政府正面臨經濟衰退，挹注失智症的資源有限，需要以地域共生社會理念推展。

大和市為預防長者走失，架構友善的ＳＯＳ網絡，如免費提供ＧＰＳ專用鞋、發放反光標籤、ＳＯＳ熨斗貼，並教育市民當發現疑似走失長者，可主動以和善的語調關懷詢問、傾聽。若不幸走失了，在確認意願後，將透過防災廣播、官方ＬＩＮＥ發動協尋。

日本第五大城市福岡市近年也以「福岡一百」主軸，打造失智症友好城市。二○二○年制定的「失智症患者設計指南」彙整了卅項設計要點，像是加強顏色、指標等改造公廁視覺、增加輔助設施，讓失智症者更能容易辨識出公廁，安心使用、降低風險。

新加坡則運用國家力量幫助失智症者找到回家的路，投入經費開發Ａｐｐ，並特別強化定位功能，當不慎迷途時，或在街頭發現有失智者迷路時，能藉此搜尋到最近的失智症社區友善站，提供安全庇護。還有讓親友能記錄與失智病患專屬回憶的個人功能。