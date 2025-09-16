聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／跨部會整合 幫民眾認識失智

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／專題報導
衛星定位器申請門檻高，有民眾自己購買手機藍牙追蹤器，加上手環，避免失智家人再走失。記者季相儒／攝影
衛星定位器申請門檻高，有民眾自己購買手機藍牙追蹤器，加上手環，避免失智家人再走失。記者季相儒／攝影

失智走失風險加劇，專家學者建議，政府應擴大補助添購防走失工具，並建置全國性協尋系統，減少走失、加快協尋速度；另一方面，社會對失智者的誤解和歧視仍在，應師法國外訂定失智專法，建立以人為本的友善失智網絡。

「提升全民對失智症的認知，是最重要且最基礎的工作。」長庚大學護理系特聘教授徐亞瑛說，與日常生活密切相關的行業，都應提升對失智症的認識，對於家屬，也應加強宣導如何尋求社會資源協助。目前台灣失智症協會開始推動鄰里失智走失演練，也期許有更廣泛推廣。

徐亞瑛直言，失智照護涉及醫療、食衣住行、警政、教育、法律等多層面，建議政府制定失智專法來統整跨部會資源。

在失智專法制定前，徐亞瑛建議政院可先成立失智政策推動小組，包含衛福部教育部內政部交通部等部會代表，及民間團體和專家學者，作為過渡期間的協調平台。

元智大學人文社會學院院長劉宜君指出，目前雖有科技手環等設備可協助定位走失長者，但申請不多，可能癥結在於費用，建議政府考慮擴大補助，透過成功案例推廣，讓更多民眾認知到科技設備的必要性和效益。

預防失智症患者走失，台灣失智症協會理事長徐文俊提出需要積極營造「失智友善社區」，若發現長輩在外遊蕩，以「看、問、留、撥（電話）」等步驟，在長輩還沒離開社區、仍在安全範圍內，就提供協助，如果還是聯絡不上家人，就送到派出所，這也是對全民失智症教育重要的課題。

台灣失智症協會曾倡議設置全國性失智者協尋系統，徐文俊說，跨縣市會有系統整合問題，希望拉高層級由警政署來做，若對個資或有引發犯罪疑慮，可邀專家討論。

失智 衛福部 教育部 內政部 交通部 長庚大學 元智大學

延伸閱讀

長者失智比例佔8% 李千娜盼多關注長輩

全國首創！金門社宅結合失智團體家屋2年後完工 成為失智者第二個家

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

研究指45%失智症可預防 國衛院推40歲起5大守則

相關新聞

陽光行動／失蹤數字嚇死人！失智迷航10年增6成 悲劇頻傳

「只差十分鐘，爸爸就不見了。」藝人林葉亭父親林葉增罹患失智症，今年春節前從家中外出迷途，親友焦急尋找、數百人次救難人員陸...

陽光行動／顧失智母近20年 張善政：痛苦漫長的告別

「當時接到爸爸來電說『媽媽不見了』，那時我菜也不買了，趕快開車回家。」桃園市長張善政回憶多年前失智母親走失情景，語氣仍顯...

陽光行動／人走失防悲劇 愈早報案愈好

失智迷航層出不窮，許多失智長者失去方向感、判斷力，相關單位協尋時，也因難以用常理判斷患者行走路徑，尋人不易，往往需動員大...

觀察站／串起社區照護 加速整合制度

失智失蹤，儘管警方聲稱尋獲率高，仍是許多失智症家庭的噩夢，失足落水、車禍喪命更是難以承受之痛。面對「失智海嘯」，政府卻從...

陽光行動／日星防走失 研發定位鞋、App

失智症不可逆，不少國家、城市都積極提出對策。日本神奈川縣大和市、福岡縣福岡市從教育、環境著手友善失智症，大和市還免費發放...

陽光行動／跨部會整合 幫民眾認識失智

失智走失風險加劇，專家學者建議，政府應擴大補助添購防走失工具，並建置全國性協尋系統，減少走失、加快協尋速度；另一方面，社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。