陽光行動／跨部會整合 幫民眾認識失智

失智走失風險加劇，專家學者建議，政府應擴大補助添購防走失工具，並建置全國性協尋系統，減少走失、加快協尋速度；另一方面，社會對失智者的誤解和歧視仍在，應師法國外訂定失智專法，建立以人為本的友善失智網絡。

「提升全民對失智症的認知，是最重要且最基礎的工作。」長庚大學護理系特聘教授徐亞瑛說，與日常生活密切相關的行業，都應提升對失智症的認識，對於家屬，也應加強宣導如何尋求社會資源協助。目前台灣失智症協會開始推動鄰里失智走失演練，也期許有更廣泛推廣。

徐亞瑛直言，失智照護涉及醫療、食衣住行、警政、教育、法律等多層面，建議政府制定失智專法來統整跨部會資源。

在失智專法制定前，徐亞瑛建議政院可先成立失智政策推動小組，包含衛福部、教育部、內政部、交通部等部會代表，及民間團體和專家學者，作為過渡期間的協調平台。

元智大學人文社會學院院長劉宜君指出，目前雖有科技手環等設備可協助定位走失長者，但申請不多，可能癥結在於費用，建議政府考慮擴大補助，透過成功案例推廣，讓更多民眾認知到科技設備的必要性和效益。

預防失智症患者走失，台灣失智症協會理事長徐文俊提出需要積極營造「失智友善社區」，若發現長輩在外遊蕩，以「看、問、留、撥（電話）」等步驟，在長輩還沒離開社區、仍在安全範圍內，就提供協助，如果還是聯絡不上家人，就送到派出所，這也是對全民失智症教育重要的課題。

台灣失智症協會曾倡議設置全國性失智者協尋系統，徐文俊說，跨縣市會有系統整合問題，希望拉高層級由警政署來做，若對個資或有引發犯罪疑慮，可邀專家討論。