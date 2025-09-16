陽光行動／防止走失定位器 6都3年申請不到1％

「失智失蹤」比率年年攀升，官方雖有愛心手鍊、個人衛星定位器等防走失工具可申請或補助，但推廣多年，六都三年來不到一成患者申請愛心手鍊，衛星定位器申請率更連百分之一都不到。社政單位觀察，申請條件限制，或擔心汙名標籤化，加上長者抗拒配戴，都造成推廣困難。

各縣市政府都有愛心手鍊免費申請，對象須有身心障礙手冊、醫師診斷證明書的失智者，或曾有警察局走失紀錄。個人衛星定位器則納衛福部身障輔具補助項目，但須是「領有身心障礙證明第一類之失智症者，且經評估有獨力外出能力有走失之虞者」才可申請，最高補助九千元。

北市自辦補助 簡化申請流程

除北市二四四人申請衛星定位器，六都最多外，其餘五都都不到百人，新北市最少，僅十九人。其中，北市除了衛福部補助，還推出專屬補助方案，不需身障手冊，只要地區型以上醫院診斷為失智症的市民就可申請，補助最高一萬元。

社會局身心障礙科長曾春暉坦言，長者失智初期，申請身心障礙手冊須到醫院做鑑定，來回時間冗長，尤其考量到長者可能排斥申請，因此北市推出自辦補助方案，簡化申請流程。

桃園每年約兩百多人申請手鍊，個人衛星定位器三年僅廿七人申請。推廣個人衛星定位器多年的范姓業者說，政府雖有補助，但申請身障手冊就是一道高門檻，「很多輕度失智者，可能連手冊都沒有。」

申請等待期間 母親失溫過世

范姓業者說，曾有家屬想幫失智母親購買定位器，就在申請後等待核定期間，母親就因走失失溫過世，成了心中永遠的遺憾。他認為，有意申請購買的家屬，通常親友已有走失紀錄，「代表有一定嚴重性」，政府應簡化流程，避免憾事發生。

桃園市社會局老福科坦言，個人衛星定位器申請門檻高，已向中央建議擴大補助對象至診斷失智症者，不應限於有身心障礙證明者，更能接住每位失智個案。

衣鞋寫上資訊 防止長輩走失

「長輩不願意戴，是很大的難處。」怡仁愛心基金會專員林筠珊說，有些長輩沒習慣戴手鍊等，尤其政府發放的免費愛心手鍊，有人認為樣式不好看，家屬只好購買可客製化刻印電話的手鐲，長輩才答應戴上。

苗栗市衛生所主任謝美倫娘家父親、夫家婆婆都是中度失智症患者，為防止走失，用盡各種方式。她說，婆婆抗拒愛心手鍊，也會撕掉衣服上的愛心布標，家人把手鍊扣在她的隨身包上，並用奇異筆在衣物、皮包甚至內衣褲、鞋子都寫上聯絡資訊，還透過定位系統，萬一老人家走失，能很快被送回家。

苗栗縣府社會處、警察局分析，手鍊申請比率偏低，主因很多失智者不認為自己失智，「不喜歡被標籤化」，因此懷疑、抗拒，效果有限。

「各種防走失方式都有優缺點，最好全部都做。」台灣失智症協會理事長徐文俊說，各項工具都可能面臨長輩抗拒、配戴意願不高，衛星定位器也有電池續航力問題，「因為不知何時會走失」，一旦低電量時才走丟，又無法充電，定位就會失效。

