陽光行動／失智駕駛者 交通不定時炸彈

失智者迷失方向，不時傳出誤闖國道，嚇壞用路人，甚至釀成傷亡。專家還指出，中度以上（含）失智症患者不具安全駕駛能力，但欠缺通報系統，建議政府正視此問題、擬定配套。

國道公路警察局統計，近五年行人誤闖國道違規共八四三人，呈逐年成長趨勢，從二○二一年一七九人，去年已增至二○三人。國道員警說，誤闖行人約半數為失智長者，因無法辨別道路環境，誤闖國道置身險境，或開車逆向上國道。

今年四月間，一名輕微失智且患有重聽的彭姓老翁竟半夜開車上國道三號苗栗路段，不僅逆向行車還酒駕，尤其車輛老舊不堪，前擋玻璃嚴重龜裂霧化，也沒有後照鏡，國道警方全線封閉才順利攔下，幸未釀禍。

國道三號鶯歌段去年六月也有老翁徒步上國道，闖入內側車道，遭多車接連撞擊，當場死亡，警方查出老翁罹患失智症。

國道警方坦言，誤闖很難預防，只能接獲通報後，派遣巡邏警力將人帶下來。但警方會鎖定易發生誤闖路段或交流道出入口加強巡邏，及時攔截。

台灣失智症協會理事長徐文俊說，失智症嚴重者反應速度會變慢、判斷力可能變差，但國內目前僅針對七十五歲以上高齡駕駛人有換照規定，須通過「認知功能測驗」或提供「未患中度以上失智症證明」，才能換照，根本無法得知中度以上失智症患者是否仍開車上路，「目前道路交通管理並未建立通報系統，政府應特別注意橫向聯繫」。

「貿然吊銷駕照，恐演變無照駕駛，增加風險。」徐文俊認為，無論高齡或失智者被禁止開車，一定要有輔助方案，建議因地制宜訂定規範與配套，像新北市鼓勵七十歲以上長者用駕照換悠遊卡，效果很好。