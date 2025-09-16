陽光行動／身分難確認 警尋人耗時費工

「處理失智者走失案件，最難就是『身分確認』。」警用小電腦M‑Police過去能用來人臉辨識，但因個資疑慮，功能下線逾三年，基層員警直言，最直接衝擊的就是釐清失智長者身分，過去幾分鐘可辨別，現在要耗費好幾倍時間。

警政署失蹤人口統計，二○一九年九月新增「失智症」欄位，反映「失智失蹤」已是難以忽視的社會問題。

新竹縣一名卅八歲失智婦人從關西鎮一路往北走到桃園市龍潭區，警方獲報後動員搜尋，在墓園角落找到瑟瑟發抖的婦人。「找到失智者，若沒家人、沒身分者最難找。」從警四十一年、甫退休的龍潭分局聖亭派出所前所長蔡坤龍說，婦人身上沒有可辨別身分的物品，僅能從客家話口音研判來自南桃園或新竹縣，因近年人臉辨識系統比對權限在偵查隊，拍照後須請偵查隊協助。

桃園市基層員警坦言說，M‑Police人臉辨識功能下線後增添許多不便，不僅遇到失智者身分難確認，包括酒醉路倒者也是。

北市一名派出所長指出，失智者常連自己名字也說不清，有一次好不容易問出失智者名字，卻因是「菜市場名」，系統出現上百筆同名者，最後靠年齡、戶籍等線索推算，才確認身分。

一名北市警官指出，過去M‑Police能以鏡頭即時比對人臉身分資料，因功能強大，曾發生濫用個資爭議。二○二一年十一月十五日警政署下架M-Police「即時相片比對」功能。

限縮使用情境後，基層員警雖可用「姓名＋生日」查詢，但對無法提供資訊的失智長者，實際操作困難重重。有員警就批評「影響查尋效率」，若能當場比對身分，就可聯繫家屬盡快接回。

「現在要找一個失智老人身分，需拍照上傳再等刑警協助，流程變長很多。」一名所長直言，失智走失案件愈來愈多，應在保障個資與執法間尋求平衡機制，以免延誤協助走失者返家時間。