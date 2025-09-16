陽光行動／失蹤數字嚇死人！失智迷航10年增6成 悲劇頻傳

「只差十分鐘，爸爸就不見了。」藝人林葉亭父親林葉增罹患失智症，今年春節前從家中外出迷途，親友焦急尋找、數百人次救難人員陸空搜救，歷經十一天在水池附近尋獲，已是冰冷遺體。這次，再也盼不到摯愛的爸爸回家團圓，林葉亭滿是自責。

藝人林葉亭（右）的父親因失智走失，再也無法回家團圓。圖／林葉亭提供

平均1天4失智老人走失

林葉亭痛失至親，讓不少失智症者家庭，看了也心碎。這樣的失智迷航在台灣天天上演，警政署統計，失蹤長者十年增加六成，因失智走失占比也增至三成三，二○二○年失智老人走失一三六四人，去年升至一七八八人，平均一天有四名失智老人走失。

八十六歲彭姓老翁喜歡騎車外出，但兩年前開始，老翁時而與人發生輕微碰撞事故，直到有一次騎車掉到水溝裡，家人覺得不對勁，帶他就醫才發現老翁已罹患失智症。由於前額葉受損，還有暴力傾向，日照中心也不收，讓家人傷透腦筋。

彭翁兒子說，平常母親和老婆在家協助照看失智的父親，但爸爸總會趁亂跑出門，或半夜不睡覺偷溜出門，曾有走失三天紀錄。家人多次力勸父親不要出門，但不是被攻擊，就是父親想盡辦法將防護措施敲壞，防不勝防。

衛福部統計，去年老年型失智症患者約卅五萬人，加上年輕型失智者約卅七萬人。依據我國長者失智症盛行率近百分之八等數值，加上今年邁入超高齡化社會等人口推估數據資料，今年國內失智症人口將達卅八點六萬人、二○三五年五十八點八萬人，預估二○五五年將突破九十萬人。

失智長者5年8千人次走失

台灣失智症協會理事長、林口長庚醫院神經內科部失智症科主治醫師徐文俊說，台灣約三分之一失智症患者曾走失，經常在輕度、極輕度階段就發生認路障礙；一旦走失，天熱容易脫水、天冷可能失溫，恐面臨生命危險，若失智長輩本身有慢性病，走失沒帶藥，發生意外機會更高。

失智長者走失人數逐年增加，五年來累積近八千人次，但因有不少人誤以為失蹤廿四小時才能報案，家人選擇先自行尋找，基層員警也認為若家屬報案時未先表明走失者失智，也會讓失智走失通報數據被低估。

生活各業應提升對失智認識

長庚大學護理系特聘教授徐亞瑛認為，台灣失智老人持續增加，包括服務業、交通運輸業、零售業等與日常生活密切相關的行業，都應提升對失智症的認識，當發現有疑似失智者走失時，能藉由鄰里社區網絡，帶領失智長者找到回家的路。她也建議政府訂定失智專法，統整跨部會資源。

日本早在二○○七年就進入超高齡化社會，日本慶應義塾大學特任教授筧裕介說，來台常見到公園有阿公阿嬤相聚聊天，社區連結情感緊密，他認為這是政策發展一個很好的利基點，若能及早了解失智症，提前部署相關對策，台灣可望成為高齡先進國家，讓世界其他國家來學習。