林哲瑄專訪／棒球療效一輩子 過動兒踏出30年棒球生涯

林哲瑄從小被診斷出過動症，透過將消耗不完的精力用在棒球場上，自此走上一條通往美國職棒大聯盟的道路、30年的棒球生涯。少見由他自己口中回憶這段過往，林哲瑄已不太記得兒時不受控的自己，但坦言或許因此個性比較衝動，「我也是這樣一路過來，也是發生很多事情，可能個性比較衝動、有些衝突，也因為這些錯誤的事情，慢慢從中學習改變自己。」

林哲瑄在小學三年級之前都需要靠藥物控制過動症，因為有著不錯的腳程，被當時崇學國小少棒隊教練劉永松注意到，得知是田徑教練林漢森的兒子，上門爭取他加入棒球隊，意外讓他透過棒球找到不藥而癒的處方，這段啟蒙故事雖曾數次躍上媒體版面，但多是透過他人口中述說，像是他的父親林漢森、南英商工教練「牛爸」陳献榮。

林哲瑄坦言，自己已經記不太清楚，都是聽媽媽提起，小時候自己會比較不受控制、跑來跑去，課堂上也坐不住，會一直想做其他事情，「有去醫院檢查，診斷出過動，開始吃藥，小時候覺得很不舒服，有跟媽媽說不想吃。」

林哲瑄說，其實自己服藥的時間沒有太久，「因為後來就被抓去打棒球了。」他指出，或許因為這個病的症狀會對自己感興趣的事情特別執著，「我對棒球有興趣，就會非常投入在棒球上，一整天下來要消耗很多精力，所以打完球回家很累、都不太動，就不需要吃藥了。」棒球成為療效一輩子的處方，也為他打開人生的另一扇窗。