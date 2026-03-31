林哲瑄專訪／「我真的那麼糟糕嗎？」 擺脫不了的關鍵字已被罵到看開

「同一件事被講久了，即便不是這樣的人，也會開始想，我是不是真的這麼糟糕？」原本給人第一印象就是高冷、不好親近的林哲瑄，在2017年季初爆發的事件，成為球迷討論的焦點和話題，此後幾乎所有關於他的新聞、討論底下都是類似的關鍵字。

談到外界對他的負面評價，林哲瑄坦言當然知道，自己也常在粉絲團、IG看到很多攻擊、不好聽的字眼，這些文字看多了，難免產生自我懷疑，「我真的那麼糟糕嗎？」甚至到後來，連隊友、學弟都可以預判「哲瑄又要被罵了」，林哲瑄苦笑說：「他們也知道，我是在這個球隊被罵最慘的。」

林哲瑄也透露來自隊友的溫暖，每當那些鋒銳的言語之箭朝自己而來，「他們會來關心我，跟我說他們不知道你是怎樣的人，不用在乎別人怎麼講，把自己做好就好，聽到這些話會很感動，在我需要時，他們會來關心我。」

學習當一位「好隊友」這條路上，林哲瑄在旅美紅襪隊時期收穫頗豐，他說當時在美國所教導的是「Don’t be the guy」，意思是不要去當那個自私、在場上忽略團隊的人。

他在紅襪遇到很多好隊友，在陌生的環境中幫助他，「後來去到其他球隊，又是不一樣的故事、種族歧視之類的，感受很不好，在國外這些情感又會放大、特別難受。」正因為自己經歷過這些事情，在回到台灣後，他選擇主動伸出援手，對待離鄉背井的洋將也是一樣，包括傳奇洋投羅力在內的悍將外籍選手，都對他維繫團隊的領袖氣質印象深刻。

林哲瑄成為評價反差極大的選手，再多隊友之間日常相處的點滴，抹不去一次事件帶來的標籤，有些隊友為他感到委屈，但他已經看開，反而告訴他們：「不用在意，我們要在意、要去幫助的是這個房間（休息室）裡的人，先照顧好你身邊的人，不是先在意球迷對你的看法。」他說有支持自己的人，也有不喜歡自己的人，「為了不喜歡自己的人去改變，他們還是不會去喜歡你。」