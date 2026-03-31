林哲瑄專訪／換個角色迎接「富邦十年」 菜鳥教練自認還要走段路

林哲瑄以選手身分征戰富邦悍將球團史的前九年，未能一圓總冠軍夢想，接下來將以教練身分迎接「富邦十年」，2024年季後前往美國Driveline訓練中心，2025年季後赴日本職棒火腿秋訓、Next Base訓練中心，他也說自己在教練這條路上還有很多需要學習、累積經驗，面對高國輝招手希望在新莊一起帶領悍將，笑答：「可能還要花一些時間。」

悍將隊史（含前身）前一座總冠軍已是2016年仍是義大犀牛隊時，接下來9年僅參與過1次季後挑戰賽，總冠軍、台灣大賽經驗都還是0，林哲瑄宣布引退後難掩未能替悍將奪冠的遺憾，更不捨的是絕大多數隊友都還不曾體驗大賽滋味，目前悍將陣中參與過2016年總冠軍賽的現役選手只剩李宗賢、賴鴻誠。

富邦悍將林哲瑄。記者余承翰／攝影

林哲瑄坦言，漫長球季的努力，以及休賽季、春訓期間的準備，都是想要為了球隊爭取最高榮譽，「一直沒辦法打進去（總冠軍賽），也是會很沮喪，但球季結束不是真的結束，是準備另一個球季的開始，相信每個隊友都是很努力想把自己準備好，帶著自信走進下一個春訓。」

「想要退下來，也是覺得我們真的需要時間去建立球隊文化，才有機會挑戰台灣大賽的資格。」林哲瑄說，去年幾乎整年都在二軍，與年輕選手相處，覺得他們是一批很有天份的選手，只是需要時間去建立身體素質、比賽經驗，體認自己已到必須讓出舞台的時候，「他們才是往後讓我們再有機會打入季後賽、總冠軍賽的球員。」

富邦悍將林哲瑄。記者余承翰／攝影

接下來將以教練身分繼續協助悍將拚冠，林哲瑄自認還有段路要走，「畢竟打球30年，從國小打到現在，要轉換身分，以後不是在場上，還是需要累積經驗，我才剛起步，還有很多需要學習。」

2024年季後前往Driveline，原是想為選手生涯最後一搏，成了為教練生涯提前播下的養分，林哲瑄也說自己離開美國體系已經太久，趁這個機會重新接軌，「即便沒有幫助到自己也沒關係，我也可以幫助到身邊的人。」他也有感而發，「球員生涯會是你薪水比較高的時候，趁這個時候去投資自己，退下來當教練後薪水沒有那麼高，就很難去做這件事。」他透露去年球季快結束時，副領隊林威助有向公司建議，協助選手負擔國外訓練的部分費用，獲得大董蔡明忠的認同與支持，「這就是一個很好的起步。」