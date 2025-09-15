快訊

中職／胡金龍得知他引退先虧「台股大漲」 林哲瑄澄清：是美股

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊內精神領袖林哲瑄今天舉行引退宣布記者會，即將滿37歲的他，今年結束就要告別賽場，為11年中職選手生涯畫下句點，富邦育樂總經理陳昭如（左）給林哲瑄（右）一個擁抱。記者邱德祥／攝影
林哲瑄今年季末突發引退消息，跟進林智勝、胡金龍的腳步在同一年告別選手生涯。胡金龍當天在消息出來後就打給他，虧他「你是台股大漲喔！」林哲瑄回應：「沒有啦！是美股漲比較多。」

林哲瑄在即將滿37歲之際宣布引退，不同於林智勝、胡金龍都在季前已經預告這是最後一年，林哲瑄在球中突發消息，讓今年中職一口氣告別3位選手。

林哲瑄表示，去年休賽季去Driveline進修，一方面也是想說再試一年看看，但遇到受傷，艱辛復健的過程，也看到年輕選手的成長，體悟換個角色幫助球隊也不錯，其實在7月就已經做了這個決定。

他說，每個人選擇結束的時間、方式不一樣也無法控制，「可以控制的是，在球員生涯全力以赴去面對每場比賽。」

談到兩位同年引退的學長，林哲瑄說兩人都是在中華隊很照顧自己的學長，也是自己一直以來學習的對象，胡金龍更是從高中時期、旅外時期就一直很照顧學弟們，「在美國遇到會一起吃飯，回來也沒什麼變，還是很照顧我們。」

消息出來後，胡金龍馬上就打了電話給他，問他為何這麼早退，順便虧他：「你是台股大漲喔？」林哲瑄說：「我說沒有啦！我是美股漲比較多。」

