中職／林哲瑄視角還原公布引退二軍現場 劉承佑一路痛哭

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林哲瑄引退記者會，副領隊林威助、總經理陳昭如、領隊林華韋、執行副領隊郭泰源到場。記者邱德祥／攝影
林哲瑄今年7月已做引退決定，直到9月12日透過球團採訪邀請證實此事，他還原當天富邦悍將隊二軍得知消息的反應，學弟們陷入一片低氣壓，尤其菜鳥劉承佑一路痛哭，林哲瑄苦笑說，因為自己的事，好像有點影響到練球，讓大家沒什麼精神。

林哲瑄今年打完引退的消息，本人事前保密到家，連隊友都不知情，直到上周五悍將球團發出記者會的採訪通知才揭露。消息傳開後，當天悍將二軍瀰漫不捨情緒，今年選秀第二指名入隊的「邦粉」劉承佑更是衝擊到難以接受。

林哲瑄還原當天狀況，消息出來之前，自己的心情都還滿平靜、沒有太多情緒，早上做完重量後，看著時間已經快到球團要發新聞稿的11點，自己趕快先離開一趟、回飯店拿東西，回來後就聽到幾位比較好的隊友在問說怎麼那麼突然，「他們說欸，承佑在哭了。」

林哲瑄透露，後來中午吃飯，去盛飯時也是趕快裝完就跑去躲起來，「我怕看到他們會想要哭。」

他等到快到練球時間才走出去，「那個學弟（承佑）一直不敢過來，他怕看到我會哭，一直到快練習時才過來，也是一直在吸鼻子，我自己有點受不了，我自己也講不太出話，只能一直拍他。」劉承佑一路痛哭，林哲瑄說後來自己情緒收拾後，就拍拍他、抱他一下，告訴他：「沒關係，我還是會一直陪著你。」

林哲瑄 富邦悍將

