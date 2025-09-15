快訊

中職／801旅事件無意多說 林哲瑄：專注在新的角色幫助悍將

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林哲瑄、林益全兩人之間的關係，因2017年「801旅事件」而成為話題。報系資料照
2017年「801旅事件」成為無法翻頁的過往，已刻畫在生涯履歷中無法抹去的污點，林哲瑄今天被問到此事，認為過去的事情已經過去，自己不會再多講什麼，「我現在就是用新的角色去協助年輕選手、幫助富邦悍將。」

事件發生在2017年3月30日，林哲瑄賽後在FB發文：「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」多位隊友留言響應，因為明顯影射林益全，火速在網路上掀起討論，球迷不滿悍將透過公審霸凌隊內前輩。

這件事直到多年後仍被不斷提起，像是最近兩次躍上新聞版面，先是2024年林家嘉自傳中提到，林益全當年因這件事有段時間無法釋懷，自己如何幫助先生化解他與隊友之間的摩擦；2025年林益全自傳中述及，他認為這件事深刻影響悍將文化、團隊風氣，導致球隊失去倫理，需要好幾個世代的輪迴才能導回正軌。

林哲瑄告別選手生涯，今天舉辦引退記者會，今天也在會後聯訪被問到此事，他表示，「我覺得這就是歷史了，過去都過去了，我不會多講什麼，我現在就是用新的角色去協助年輕選手、幫助富邦悍將。」

林哲瑄 富邦悍將

