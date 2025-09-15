中職／林哲瑄引退確定續留球隊 悍將領隊：具體職務尚待討論

林哲瑄告別選手生涯，邁向人生下一篇章，退役後將在富邦悍將隊內擔當什麼角色？悍將領隊林華韋表示，林哲瑄確定會留在球隊，但具體職務還需後續討論。

林哲瑄天生具備領袖氣質，一直都是悍將隊內核心，也相當用心在自我進修，如今宣布引退，外界關心他的下一步，是否將進入教練團，甚至直升總仔。

林華韋表示，在他確定引退後，球隊一直在思考如何善用他的人格特質，為悍將帶來更多幫助，決定把他留下來，繼續指導年輕選手，「這個方向是確定的，具體有待後續聯繫接洽。」

林華韋大讚他是有史以來最好的外野手，這是他的天賦予後天努力得來，「攻擊時也常常奉獻力量，讓比賽有所轉變。」然而，記者會上所播出的隊友留言影片，是林華韋更希望外界看到的林哲瑄，他說林哲瑄的那一面，是只有一起打球的人才看得出來，「有領袖氣質，對學弟照顧有加，以自己的經驗教導他們場上要注意的地方。我剛剛看到那個影片很高興，終於有機會讓大家看到這一面。」