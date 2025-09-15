中職／「豪朋游」都來了 高國輝盼與林哲瑄來年攜手在新莊領隊邁向勝利
富邦悍將隊精神領袖林哲瑄今天舉辦引退記者會，眾多驚喜嘉賓現身，投手群「豪朋游」江國豪、陳仕朋、游霆崴把自己打扮成禮物，分別穿上他在旅美時期紅襪、太空人和遊騎兵隊球衣。長年戰友高國輝期許未來的某一天，兩人一起在新莊棒球場帶領球隊邁向勝利。
記者會上，不少悍將戰友都透過影片表達不捨，包括申皓瑋、范國宸、戴培峰、陳真、陳仕朋、江國豪、游霆崴、陳品捷、高國輝，以及今年剛入隊的劉承佑，陳真更是邊錄邊哭，對他的情感不言而喻。
球團為他準備驚喜禮物，高國輝帶著祝福花束來到現場，高國輝送上Switch 2、范國宸準備墨鏡作為禮物。高國輝笑說，今天感覺比自己引退記者還緊張，兩人從2008年認識到現在，不管在國家隊、義大犀牛、富邦悍將，「他一直在我左手邊，不管場上場下都讓我很安心，帶給大家正面能量。」
高國輝說：「如今他要引退，我希望，或許未來某一天，我們兩人可以一起在新莊棒球場休息室，帶領大家邁向勝利。」
可愛的是，江國豪、陳仕朋、游霆崴三人將自己包裝成禮物到場，驚喜穿著他在旅美時期紅襪、太空人和遊騎兵隊的球衣登場，當場逗笑林哲瑄。
陳仕朋表示，聽到林哲瑄引退消息，自己在晚上很多情緒上來，從剛進球隊到現在，林哲瑄不管在場上、場下一直都很照顧學弟。
江國豪說自己進來六年，林哲瑄像是大哥哥一樣，一直照顧、鼓勵他們，常常關心他們的近況。游霆崴則是向他喊話，「你的退休人生，不會少了我們三個。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言