中職／「豪朋游」都來了 高國輝盼與林哲瑄來年攜手在新莊領隊邁向勝利

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導

富邦悍將隊精神領袖林哲瑄今天舉辦引退記者會，眾多驚喜嘉賓現身，投手群「豪朋游」江國豪、陳仕朋、游霆崴把自己打扮成禮物，分別穿上他在旅美時期紅襪、太空人和遊騎兵隊球衣。長年戰友高國輝期許未來的某一天，兩人一起在新莊棒球場帶領球隊邁向勝利。

記者會上，不少悍將戰友都透過影片表達不捨，包括申皓瑋、范國宸、戴培峰、陳真、陳仕朋、江國豪、游霆崴、陳品捷、高國輝，以及今年剛入隊的劉承佑，陳真更是邊錄邊哭，對他的情感不言而喻。

球團為他準備驚喜禮物，高國輝帶著祝福花束來到現場，高國輝送上Switch 2、范國宸準備墨鏡作為禮物。高國輝笑說，今天感覺比自己引退記者還緊張，兩人從2008年認識到現在，不管在國家隊、義大犀牛、富邦悍將，「他一直在我左手邊，不管場上場下都讓我很安心，帶給大家正面能量。」

高國輝說：「如今他要引退，我希望，或許未來某一天，我們兩人可以一起在新莊棒球場休息室，帶領大家邁向勝利。」

可愛的是，江國豪、陳仕朋、游霆崴三人將自己包裝成禮物到場，驚喜穿著他在旅美時期紅襪、太空人和遊騎兵隊的球衣登場，當場逗笑林哲瑄。

陳仕朋表示，聽到林哲瑄引退消息，自己在晚上很多情緒上來，從剛進球隊到現在，林哲瑄不管在場上、場下一直都很照顧學弟。

江國豪說自己進來六年，林哲瑄像是大哥哥一樣，一直照顧、鼓勵他們，常常關心他們的近況。游霆崴則是向他喊話，「你的退休人生，不會少了我們三個。」

