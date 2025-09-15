中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

「悍將遊俠」林哲瑄決定今年打完引退，今天在記者會上親自述說心境，數度淚崩，尤其在談到學弟時，這段時間一直沒告訴他們自己已經決定引退，他們直到新聞出來後才知曉。林哲瑄說，自己曾說會一直陪著他們，「對不起，我騙了你們。」

林哲瑄具備大聯盟資歷，在2015年由義大犀牛隊狀元籤選進，2016年幫助球隊奪冠，獲選台灣大賽MVP，從2017年季中開始長達6季擔任悍將隊長，直到2023年交棒范國宸。征戰中職11年，林哲瑄累積出賽799場，以2成80打擊率敲出771安、64轟、342分打點、109次盜壘成功，曾在2016到19年完成金手套外野手4連霸。

今年僅在一軍出賽8場、13打席，林哲瑄逐漸淡出一軍藍圖，決定讓選手生涯就此落幕，邁向下一篇章。

光是開場影片結束後走上舞台，林哲瑄已經忍不住吐了一口大氣，努力穩住情緒。談到決定引退的契機，林哲瑄還是在第一題就落淚，他說自己思考了滿久，傷癒復出後一直在二軍調整，和很多學弟一起訓練，「他們的表現很出色，想說也許自己能用不同角色協助他們，也滿不錯。」他坦言：「做出這個決定很難，也有和太太聊到，她也是說非常支持我的決定。」

林哲瑄透露，前陣子有看林智勝的引退賽，看到他最後一個打席開轟，當時有傳簡訊給陳真，讚嘆真的很不可思議，「他問我，『學長，如果你退休，我真的會很難過。』我當時不知道該怎麼講，只能說我希望可以持續陪著你們。」他忍不住淚崩，向學弟說抱歉，「對不起，我騙了你們，做出這個決定真的很困難。」